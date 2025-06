Volkswagen en offre plus pour le même prix sur ses ID.4 et ID.5

Depuis le début de l’année, le marché du neuf va mal, avec des chiffres préoccupants. Si la part de marché des électriques atteint 17,8 %, leurs ventes ont reculé de 19 % en mai dernier.

Volkswagen réagit en faisant évoluer la gamme de ses SUV ID.4 et ID.5. Ainsi, l’entrée de gamme ID est remplacée par la finition Life, mais surtout, cette dernière voit son équipement s’enrichir : sellerie bi-matière, Pack Confort (sièges chauffants et climatisation bizone), Pack Assistance (accès et démarrage sans clé, caméra de recul, alarme et Park Assistant Plus), ainsi que la navigation et la recharge par induction. Au total, le bénéfice atteint 5 660 €, un avantage loin d’être anodin, d’autant que ces équipements supplémentaires se révèlent pratiques au quotidien.

Par ailleurs, Volkswagen propose un nouveau pack Style Max vendu 2 000 € qui présente un avantage client de 2 865 €. Disponible sur les ID.5 et ID.4, il permet à ce dernier de conserver son éligibilité au bonus écologique. Ce pack optionnel comprend le Pack Design Black (jantes de 19 pouces, montants et pavillon noirs), un toit en verre panoramique et des sièges sports et massants.

Le Volkswagen Id.4 en finition Life (motorisation Pure 170 ch et batterie de 52 kWh) est disponible à partir de 41 500 € (hors bonus). De son côté, l’ID.5 Pro 286 ch (batterie de 77 kWh) est disponible à partir de 50 500 €.

Un rayon d'action limité pour le Volkswagen

Ce Volkswagen ID.4 d'entrée de gamme est un peu moins cher que le Renault Scénic (41 990 €), mais il va moins loin, 363 km par rapport aux 429 km du Français. Des autonomies qui restent faibles dans l'absolu pour des véhicules familiaux. De son côté, le Peugeot E-3008 débute plus haut, à 44 490 €, mais il revendique un rayon d'action de 526 km.