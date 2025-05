Le MGS5 EV a le Renault Scenic dans son viseur ?

EN BREF SUV compact 100% électrique 4,47 m de long À partir de 32 490 €

MG est aujourd’hui le constructeur chinois qui a le mieux réussi son implantation en France. En l’espace de 5 ans, il a vendu plus de 90 000 modèles dans l’Hexagone, a installé 184 points de vente et d’entretien et il propose une large gamme. D’abord électrique avec comme principal succès, la MG 4, mais Mg a su s’adapter à la baisse des ventes de l’électrique et propose aussi des modèles hybrides et hybrides rechargeables.

Mais surtout, MG est arrivé à s’imposer comme une alternative aux constructeurs traditionnels en occupant depuis le début de l’année la 7e place dans le Top 10 des marques préférées des particuliers. Une belle performance.

Aujourd’hui, MG veut toujours agrandir sa clientèle et la fidéliser, d’où l’élargissement de la gamme, qui n’en finit pas de grandir avec l’arrivée aujourd’hui d’un nouveau SUV électrique, le MGS5 EV, qui vient remplacer le MG ZS.

MG profite de l’arrivée de ce modèle pour changer la dénomination de ses modèles. Désormais, les berlines seront uniquement qualifiées par un chiffre, comme par exemple la MG 4. Les SUV auront un S dans leur nom à l’image de ce MGS5 EV.

Esthétiquement, si les designers ont travaillé l’aérodynamisme avec un CX de 0,27, ils auraient pu faire un effort sur le style très banal, voire un peu fade. La seule originalité réside dans la signature lumineuse relativement travaillée, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, avec notamment des feux reliés par un bandeau lumineux.

Habitable, mais moyennement logeable

Long de 4,47 m et bénéficiant d’un empattement de 2,73 m, ce MGS5 EV propose une habitabilité arrière généreuse, surtout pour ce qui est de l’espace aux jambes. Attention, toutefois, la place centrale n’est pas très confortable malgré un plancher plat en raison d’un dossier trop ferme. Bilan moins convaincant pour le coffre avec seulement 453 litres en raison de la présence du moteur à l’arrière. C’est moins bien que la plupart des concurrents directs dont notamment un Renault Scenic (545 litres) ou même un Skoda Elroq (470 litres). Les rangements à bord sont nombreux et certains astucieux comme celui permettant de stocker verticalement votre téléphone.

Une présentation intérieure en net progrès

À l’avant, on constate immédiatement les progrès qui ont été faits en matière de présentation. Cela se traduit tout d’abord par des matériaux plus valorisants, avec du plastique moussé sur la partie haute de la planche de bord. Même tendance en matière de technologie avec de nettes améliorations par rapport à la MG 4 – ce qui n’était pas vraiment difficile – avec une instrumentation numérique 7 pouces et un écran multimédia 12,8 pouces. Celui-ci s’avère relativement fluide, mais les menus sont nombreux et on reprochera des graphismes assez basiques au niveau de la navigation. Heureusement, il reste des touches physiques en dessous de l’écran, mais aussi des raccourcis sur la partie basse de celui-ci. L’organisation est classique, mais agréable à l’œil.