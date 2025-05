Le MGS5 EV a le Renault Scenic dans son viseur ?

Pas de surprise en matière d’équipement avec une dotation très complète qui s’enrichit pour l’occasion de la compatibilité Apple CarPlay & Android Auto sans fil. La gamme s’articule autour de deux finitions : Confort et Luxury.

L’entrée de gamme (à partir de 32 490 €) comporte l’alarme, le frein de stationnement automatique, 7 airbags, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, les feux de route automatique, la surveillance des angles morts, l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, l’instrumentation numérique 7 pouces, l’écran multimédia 12,8 pouces, la compatibilité Apple CarPlay & Android Auto sans fil, l’allumage automatique des feux, les jantes alliage 17 pouces, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, la sellerie tissu, les sièges avant et volant chauffants, la banquette arrière 60/40, la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé et les 4 vitres électriques.

Le niveau « Luxury » (à partir de 35 990 €) hérite en complément de la caméra 360°, du planificateur d’itinéraire, des jantes alliage 18 pouces, des vitres arrière surteintées, de la présence de Youtube, Spotify, TikTok et Amazon Music, de la sellerie similicuir/tissu, du siège conducteur électrique, de la pompe à chaleur, du capteur de pluie, du hayon électrique et du chargeur par induction.

Le point tech : le MG Pilot, la vraie bonne idée Les voitures modernes regorgent d’aides à la conduite, plus ou moins utiles, souvent énervantes, qu’il est possible de désactiver. Malheureusement, dès que l’on coupe le contact, il faut refaire automatiquement cette manœuvre, souvent synonyme de nombreux menus à parcourir. Comme d’autres constructeurs, à l’image de Renault, MG a trouvé une solution intelligente dénommée « MG Pilot ». Toutes les aides électroniques sont regroupées sur un écran. Il suffit au conducteur d’activer celles qui le souhaitent. Ensuite, on enregistre ses choix en haut à droite. Puis, lors des démarrages suivants, il ne restera plus qu'à faire glisser la page d’accueil vers le bas et d’activer le MG Pilot.