Le MGS5 EV a le Renault Scenic dans son viseur ?

Comme c’est déjà le cas de la MG 4, la MG S5 est disponible en deux configurations avec des moteurs et des batteries différentes. Ainsi, l’entrée de gamme dispose d’un moteur de 170 ch alimenté par une batterie de LFP de 49 kWh brute (47,1 kWh net) lui garantissant une autonomie de 340 km. L’autre version est animée par un moteur de 231 ch dont l’énergie est fournie par une batterie NMC de 64 kWh brute (62,1 kWh net) avec des autonomies officielles variant suivant la finition entre 480 et 465 km et c’est justement cette dernière que nous avons à l’essai.

Avant tout, il faut préciser que contrairement au discours officiel, cette MGS 5 n’est pas « fun to drive » (que l’on peut traduire par amusante à conduire). Mais est-ce vraiment ce que l’on attend de ce type de véhicule ? Non. En revanche, cela ne veut pas dire que le MGS 5 est un mauvais véhicule, bien au contraire. Les prestations sur route de ce MG sont même bonnes. Les mouvements de caisse sont bien maîtrisés, le roulis également, ce qui garantit un bon confort pour les passagers. Toutefois, ce MG n’est pas le SUV électrique le plus dynamique, un Renault Scénic fait mieux à titre d’exemple, car le MG est un peu plus pataud, sans que cela ne soit rédhibitoire. Ainsi, la direction se veut relativement précise et plaisante à manier. Pour ce qui est de la récupération d’énergie, le MGS5 est bien pourvu avec un système de régénération sur plusieurs niveaux, mais aussi une fonction One Pedal. Dommage que celle-ci soit mal calibrée, car elle est trop forte lors du lever de pied.

La consommation durant notre essai est très bonne puisque nous avons relevé une moyenne de 16,1 kWh/100 km soit une autonomie réelle aux environs de 385 km. Un chiffre intéressant, mais il est dommage que le planificateur de voyage soit perfectible. En effet, impossible de programmer un voyage de plus de 600 km. MG devrait prochainement corriger ce défaut par une mise à jour.

Les capacités de recharge varient également suivant la version. Comptez 7 kW en alternatif et 120 kW en continu pour l’entrée de gamme et 11 kW et 139 kW pour les modèles 64 kWh. Il vous faudra pour passer de 10 à 80% entre 24 min pour la première et 28 min pour la seconde.