Le MGS5 EV a le Renault Scenic dans son viseur ?

La concurrence : de sérieux rivaux sur le marché

Avec le MGS5 EV, le constructeur chinois arrive sur un segment où la concurrence est rude, même en électrique. Ainsi, il va faire face à des marques bien installées à l’image de Hyundai avec son Kona, de Renault avec son Scenic ou Skoda avec sa dernière nouveauté en date : l’Elroq. Il y a également des entrants plus récents comme BYD et son Atto 3. Les tarifs de ce MG se situent dans la moyenne de la catégorie. Il faut toutefois signaler que le Renault Scenic à puissance et batterie équivalente est nettement plus onéreux.

À retenir : pourquoi pas ?

Le MGS5 EV n’est pas le SUV le plus sympathique à conduire, mais il se révèle comme un choix rationnel avec une présentation intérieure en nettement progrès en matière de qualité, une bonne habitabilité, un équipement très complet, une large garantie de 7 ans ou 150 000 km et des prix bien placés face à la concurrence.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité arrière

Les améliorations en matière de qualité des matériaux

Le comportement routier

La consommation intéressante

La garantie 7 ans/150 000 km

Le MG Pilot

Caradisiac n'a pas aimé

Le volume de chargement un peu juste

Le style fade

Le planificateur de voyage limité en distance