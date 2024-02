Cupra Born VZ (2024) : l'électrique espagnole s'énerve enfin (un peu)

Il y a quelques jours, Cupra annonçait une baisse de prix spectaculaire pour sa Born. Désormais affichée sous les 40 000€ avec une grosse batterie de 77 kWh autorisant une autonomie maximale de 550 km (norme WLTP), l’Espagnole se retrouve avec un rapport prix-prestations meilleur sur le papier que celui de sa cousine la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech.

Et cette fois, elle s’énerve. Cupra lève en effet le voile sur la nouvelle Born VZ, dont le moteur électrique -toujours installé à l’arrière- développe 325 chevaux (pour 545 Nm de couple) au lieu de 230 précédemment dans la version de pointe de la Cupra. Les performances progressent logiquement avec un 0 à 100 km/h expédié en 5,7 secondes et une vitesse de pointe désormais limitée électroniquement à 200 km/h. A titre de comparaison, la Cupra Leon thermique (traction de 300 chevaux) revendique elle aussi le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes mais peut filer à 250 km/h.

La compacte électrique propulsion saura-t-elle se montrer aussi savoureuse à piloter que l’excellente traction thermique ? Cupra précise en tout cas que l’auto dispose de suspensions retouchées avec un système DCC Sport de série ainsi que des amortisseurs et ressorts arrière différents. Les barres antiroulis sont également nouvelles et vont de pair avec une direction recalibrée et des jantes de 20 pouces inédites.

Une meilleure batterie, aussi

La Cupra Born VZ embarque une inédite batterie de 79 kWh en capacité nette, remplaçant l’accumulateur de 77 kWh qu’on trouvait jusqu’ici dans sa version haut de gamme. Grâce à une meilleure gestion électronique et un hardware revu, elle permet d’atteindre une autonomie maximale WLTP de 570 km malgré la présence des jantes de 20 pouces. Ces batteries se retrouveront très probablement dans le reste de la gamme et laissent entrevoir une autonomie maximale proche des 600 km (WLTP) avec une configuration moins portée vers la performance. Côté charge, elle se limite à 11 kW en courant alternatif mais monte tout de même à 170 kW en pointe en courant continu (30 minutes annoncées pour le 10-80%).

Reste à connaître le prix en espérant qu’il reste très largement sous la barre des 50 000€. L’ouverture des commandes de la Cupra Born VZ aura lieu au mois de juin 2024.