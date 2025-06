La Cupra Born fait des efforts de prix

Ça va beaucoup mieux pour les ventes de voitures électriques au sein du groupe Volkswagen sur le marché européen depuis quelques mois. A tel point que le géant allemand y est devenu la première force électrique, bénéficiant largement des remises appliquées sur ses véhicules à brancher (au détriment de la marge, évidemment).

Au sein de ce groupe Volkswagen, la marque de Wolfsburg reste largement devant Cupra dans ces ventes de voitures électriques : d’après Jato, la compacte ID.3 a trouvé 6 932 clients au mois d’avril 2025 en Europe, contre 3 675 pour la Born disposant des mêmes éléments techniques et d’un design très proche.

La Born baisse son prix de base

Cette Cupra Born pourra désormais bénéficier d’une nouvelle déclinaison d’entrée de gamme pour rattraper son retard sur sa sœur allemande. La division électrique et sportive espagnole vient de lancer la Born One, équipée des batteries de taille « intermédiaire » (59 kWh) connectées à un moteur électrique de 204 chevaux (avec 428 km d’autonomie maximale WLTP).

Son prix ? 37 390€, ce qui reste plus élevé que la Volkswagen ID.3 démarrant à 34 990€ en finition Pure. Mais elle dispose de batteries plus grosses que cette dernière (limitée à 52 kWh et 388 km d’autonomie max WLTP) et surtout d’un équipement de série bien meilleur : régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, jantes de 19 pouces, climatisation bi-zone automatique par exemple. Elle a évidemment droit au bonus écologique français comme ses principales rivales européennes.

Moins chère que la Renault Mégane E-Tech

A ce prix, l’Espagnole devient moins chère que la Volkswagen ID.3 à groupe motopropulseur et équipements similaires (40 990€ en finition Pro Life Max) mais aussi plus abordable que la Renault Mégane E-Tech démarrant à 39 500€ avec son moteur de 220 chevaux et ses batteries de 60 kWh en finition Techno. En revanche, les compactes chinoises restent beaucoup plus abordables : 29 990€ pour la MG4 avec ses petites batteries de 52 kWh (avec une remise à 22 990€ sous condition de reprise) et 29 990€ aussi pour la BYD Dolphin Confort à batteries de 60,4 kWh remisée.