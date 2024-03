La Renault Mégane E-Tech (2024) s'améliore légèrement

La Renault Mégane E-Tech a subitement gagné en compétitivité il y a quelques semaines en abaissant fortement ses prix. Avec une addition de base désormais fixée à 34 000€ avant bonus écologique, elle se rapproche des tarifs de la MG4 chinoise et devient aussi plus abordable que la Volkswagen ID.3.

Dans le cadre de sa mise en conformité avec les normes GSR2 obligatoires pour toutes les voitures neuves européennes à partir du mois de juillet, cette Mégane E-Tech électrique en profite pour progresser très légèrement sur le plan de l’autonomie maximale. Grâce notamment à de nouveaux rétroviseurs à l’aérodynamisme plus fin et une antenne au design mieux étudié, elle voit en effet ses chiffres d’autonomie maximale grimper d’une dizaine de kilomètres au minimum sur toutes les versions : elle revendique désormais 320 km avec la petite batterie et jusqu’à 480 km avec les grosses batteries de 60 kWh dans la configuration la plus généreuse.

Une gamme simplifiée

Renault simplifie aussi la gamme de la Mégane E-Tech avec seulement quatre versions restantes : la variante de base de 130 chevaux à batteries de 40 kWh en finition Equilibre à 34 000€ qui n’est actuellement pas disponible à la commande, la version de 130 chevaux avec les batteries de 60 kWh en finition Evolution à 38 000€ et le groupe motopropulseur de 220 chevaux combiné à des batteries de 60 kWh, disponible en finition Techno à 40 000€ et en finition Iconic à 42 000€. Des tarifs concurrentiels chez les constructeurs généralistes, sauf lorsqu’on les compare à ceux de la MG4 avec sa remise actuelle de 5 000€.