Voitures neuves : les promotions de mars 2024

Alors qu'on pensait que la hausse des prix vertigineuse entammée en 2020 avait enfin cessé, on constate que certaines marques automobiles continuent d'ajouter quelques centaines d'euros à l'addition de leurs modèles en ce début d'année 2024. Comme par exemple chez Toyota, Opel ou Volkswagen. Heureusement, ces hausses vont parfois de pair avec des remises elles aussi augmentées. Et les marques s'en donnent à coeur joie sur les véhicules en toute fin de carrière dont il faut épuiser les stocks. Ce mois-ci, l'offre la plus intéressante concerne d'ailleurs une petite auto thermique qui pourrait prochainement passer à une mouture très légèrement évoluée pour respecter les normes GSR2.

La bonne affaire du mois : Fiat 500 Cabriolet

C'est en effet la Fiat 500 Hybrid thermique qui joue les stars de la remise ce mois-ci. Elle se retrouve à 16 990€ dans sa finition Web Collezione, avec un niveau d'équipement assez élevé, au lieu de 22 990€. Soit un avantage client de 6 000€ et 26% sans condition de reprise ! Il y a toujours de jolies remises auss dans la gamme Ford, avec jusqu'à 20% sur les exemplaires en stock de la Focus et de bons prix aussi sur le Kuga. Les remises de MG font aussi mouche avec jusqu'à 22% sur le Marvel R, le constructeur chinois faisant face à une concurrence importante depuis la baisse des prix chez les rivaux européens.