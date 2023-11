Chez Fiat, la 500 thermique peut-elle faire de la résistance à côté des nouvelles électriques ?

A l’occasion de la présentation des « art cars » sur base de Fiat Topolino en hommage aux 100 ans de Disney, le patron du constructeur italien Olivier François était disponible pour discuter un peu de l’avenir immédiat de la marque dans un contexte automobile européen toujours compliqué. Très satisfait des chiffres de vente de la nouvelle 500e électrique en France, où elle se vend désormais trois fois plus que la 500 thermique, Fiat compose avec des ventes européennes moins bonnes que prévu cette année à l’échelle du continent.

Caradisiac : comment expliquer ces chiffres de vente décevants même si la 500e semble plaire ? Est-on déjà arrivé à un palier dans les ventes de voitures électriques en Europe ?

Olivier François : C’est une très bonne question mais il faut rappeler que nous avions tablé sur des conditions de marché différentes au moment du développement technique de la 500e et de son plan produit. Entre temps l’inflation galopante a fait son grand retour à cause du contexte géopolitique mondial et à cause des pénuries de matériaux et de pièces ainis que de l’augmentation du coût de l’énergie, le prix des autos a grimpé ce qui dissuade évidemment certains clients même si le marché automobile électrique reste en croissance. Concernant la 500e en particulier, elle bénéficie vraiment d’une image à part sur le marché actuel et fera son entrée sur le marché américain dès l’année prochaine. Et j’ai vu qu’elle venait de devenir la voiture la plus vendue en Allemagne. Je prends ça comme un beau symbole de l’évolution de notre marché.

Caradisiac : l’arrivée de la future Fiat Panda électrique en 2024, dont le prix de base pourrait se limiter à moins de 20 000€ dès 2025 comme pour la future Citroën ë-C3 d’entrée de gamme, permettra sans doute d’accélérer cette croissance ?

Olivier François : Je ne peux pas confirmer les prix que vous mentionnez pour l’instant mais oui, nos futurs modèles électriques bénéficieront de tarifs très attractifs comme ceux de Citroën. A ce sujet, je note que l’offre des voitures électriques est devenue extrêmement riche sur les segments des voitures les plus grosses et chères. Avec Fiat, je veux au contraire tirer les prix au maximum vers le bas et recentrer l’offre vers les modèles les plus abordables. C’est notre stratégie de marque.

Caradisiac : Au fait, quid de la carrière de la Fiat 500 thermique qui continue de bien se vendre dans certains pays d’Europe ? Peut-elle continuer sa carrière après l’arrivée des normes GSR II du 7 juillet 2024 obligeant toutes les voitures du marché à s’équiper de coûteux équipements de sécurité additionnels ?

Olivier François : Pour l’instant, je ne peux pas répondre à cette question de manière définitive. Mais ça risque effectivement d’être compliqué. La 500e a de toute façon vocation à la remplacer totalement mais comme vous l’avez dit, elle continue de plaire sur certains marchés.

Rappelons qu’au début du mois d’octobre, Fiat France a suspendu les commandes à l’usine de la Fiat 500 Hybrid ce qui a laissé croire certains médias -dont Caradisiac- que la petite micro-citadine thermique ne reviendrait pas chez nous. En fait, il semble juste s’agir d’une régulation des stocks par rapport à la demande française et l’auto doit rester au catalogue (sur stock ou à la commande « usine ») au moins jusqu’au printemps 2024. Après en revanche, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de la 500 thermique (et de la Panda essence). Si elles ne peuvent pas s’adapter aux nouvelles normes, elles seront sans doute contraintes de disparaître après le 6 juillet 2024.