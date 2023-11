La Fiat 500, reine surprise du marché allemand !

On imagine volontiers nos voisins allemands au volant d’une confortable familiale, capable de tutoyer les 250 km/h sur la voie de gauche de leurs autobahns. Mais alors que la Volkswagen Golf a été détrônée de sa position de « voiture la plus vendue d’Europe » l’année dernière par la Peugeot 208, les habitudes d’achat des automobilistes semblent évoluer outre-Rhin. Non seulement la Golf n’y figure plus en tête des ventes non plus, mais les modèles locaux se font battre par des petites autos étrangères et bon marché.

Au mois d’octobre 2023, la Fiat 500 s’impose en effet comme la première vente du marché automobile allemand avec 5 401 unités écoulées. D’après les spécialistes de Best Selling Car Blog, 33% de ces exemplaires seulement étaient des versions 100% électriques. Les 67% restants seraient donc des 500 Hybrid, seule version thermique encore proposée au catalogue sur le marché européen. Pas mal pour un modèle sorti en 2007 ! L’Italienne devance quatre modèles de Volkswagen avec dans l’ordre la Golf, la Passat, le T-Roc et le Tiguan. On trouve ensuite le Mercedes GLC, l’Opel Corsa et la Volkswagen Polo. C’est la première fois depuis septembre 2022 qu’un modèle étranger domine les ventes en Allemagne (à l’époque c’était le Tesla Model Y).

La Dacia Sandero reine chez les particuliers

Si on regarde du côté des seules ventes aux particuliers, la Fiat 500 finit deuxième. La première n’est autre que la Dacia Sandero, cette citadine low-cost qui dispute actuellement le titre de « voiture la plus vendue d’Europe » face au Tesla Model Y dans tout le Vieux Continent. Et oui, même les Allemands se mettent aux petites autos faiblement motorisées…