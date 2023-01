La Peugeot 208, championne d'Europe 2022 (et autres surprises)

On le pressentait au vu des résultats enregistrés au fil des mois, et c’est maintenant confirmé : la Peugeot 208, leader des ventes en France, s’est imposée comme le modèle favori des automobilistes européens en 2022, avec 199 302 unités écoulées.

La citadine voit ses ventes progresser de 4,8% par rapport à 2021 et se place ainsi devant une autre française (ou semi-française), à savoir la Dacia Sandero (+1,3%), et devant la Volkswagen T-Roc (-3,7%). La Volkswagen Golf 8, leader en 2021, voit ses volumes de vente baisser de plus de 13% et échoue au pied du podium.

C’est donc une belle performance pour l’automobile française, d’autant qu’elle est obtenue dans un contexte rendu difficile par la pénurie de composants qui force les constructeurs à limiter la production de certains modèles.

Parmi les autres résultats intéressants du Top 10 des ventes, citons le Hyundai Tucson, huitième, et qui surtout manque de ravir au VW Tiguan le titre de SUV compact le plus vendu sur le Vieux continent. A moins que le Dacia Duster, neuvième, ne mette tout le monde d’accord dans les mois qui viennent.

On note aussi la présence de la Citroën C3 à la dixième place, juste devant une Renault Clio qui paie probablement le tribut son conservatisme stylistique d’une génération à l’autre. On imagine que l’arrivée de la R5 électrique, prévue pour 2024, est attendue avec impatience du côté de Billancourt.

A ce propos, si aucune voiture électrique ne figure pour le moment dans le Top 10, on observe que la Tesla Model Y, douzième vente européenne, n’en est plus très loin. La spectaculaire baisse des tarifs récemment opérée par la marque américaine, si elle se maintient au fil des mois, laisse imaginer une forte progression à venir.

Du côté des gamelles, les plus belles sont à mettre au crédit (ou plutôt au débit) des Peugeot 2008 (-27,6%) et 3008 (-25,1%), Renault Captur (-15%), BMW Série 3 (-25,3%) et Série 1 (-32,1%).

Sans oublier la Tesla Model 3 (33ème rang avec 90 131 exemplaires, en baisse de 35,3%), qui subit de plein fouet la concurrence interne de la Model Y…mais reste encore loin devant la Volkswagen ID.4 (48ème rang, 66 960 ex., en hausse de 26,3%), la familiale électrique européenne la mieux placée l’an dernier.