Marché français : une mauvaise année 2022 et un record pour les voitures électriques

L’année 2022 est terminée et elle ne laissera pas un souvenir impérissable aux professionnels de l’industrie automobile en France. Malgré un bon mois de décembre 2022 en très léger recul de 0,1% par rapport à celui de décembre 2021 déjà à un niveau correct, il s’est vendu 7,8% de voitures en moins en 2022 en comparaison d’une année 2021 déjà sinistre. 1 529 035 voitures très exactement (source PFA), à rapprocher des 2,2 millions d’autos écoulées en 2019, la dernière bonne année avant la crise du covid-19 et tous les problèmes arrivés derrière (pénurie de semi-conducteurs, problèmes de production et hausse du prix des énergies).

Dans le détail, le groupe Stellantis termine 2022 en recul de 17,1% malgré la hausse de 99% d’Alfa Romeo, noyée dans les mauvais résultats de Peugeot, Citroën, DS ou même Jeep. Au sein du groupe Renault, la baisse est de 9,9% malgré les bons résultats d’Alpine et de Dacia à cause du plongeon de la marque Renault (-14,7%).

La seule bonne nouvelle concerne les voitures électriques, qui signent un nouveau record de parts de marché sur le mois de décembre 2022 avec 16% du mix total de ventes, ou 25% si l’on ajoute les hybrides rechargeables. Sur l’ensemble de l’année 2022, la part de voitures électriques est de 13,3%. Continuera-t-elle d’augmenter en 2023 malgré la baisse du bonus écologique de 1 000€ et la disparition totale du bonus pour les hybrides rechargeables ?

L’essence devant le diesel et l’électrique

La motorisation essence conserve la préférence de la clientèle, avec 37,2% du mix total de ventes en 2022 contre 40,2% en 2021. En net recul, le diesel reste la seconde motorisation préférée des Français avec ses 15,6% mais il est désormais talonné par l’électrique (suivent ensuite l’hybride simple en hausse à 12,4% et l’hybride légère à 9,4%, alors que l’hybride rechargeable régresse).

La Peugeot 208 en tête

Chez les modèles, c’est la Peugeot 208 qui termine l’année 2022 en tête après avoir largement dominé la Dacia Sandero et la Renault Clio. Du côté des électriques, la Dacia Spring est en 18eme position, la Tesla Model 3 en 23eme position et la Renault Zoé en 33eme position. 37eme, le Tesla Model Y progressera sans doute fortement dans le classement des ventes en 2023.

Et en 2023 ?

Que faut-il espérer pour 2023 après cette mauvaise année 2022 qui fait suite à deux autres années à oublier ? Probablement aucun miracle puisque même si l’on s’attend à une amélioration de la situation au niveau des ressources de semi-conducteurs, les fortes paralysies en Chine en raison de son brusque changement de politique sanitaire continurent de retarder la livraison de certaines autos sur le premier semestre. Quant à la hausse importante du prix des énergies, elle va compliquer la tâche des constructeurs et des équipementiers produisant en Europe.