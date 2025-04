Que vaut la version d'entrée de gamme du Cupra Terramar ?

EN BREF SUV familial Version d’entrée de gamme 150 ch À partir de 47 500 €

Si certaines marques connaissent des difficultés, ce n’est pas vraiment le cas de Cupra qui affiche une belle santé, notamment en France où le constructeur espagnol enregistre une année 2024 positive avec une progression de 22%. Une progression due à un plan produit ambitieux avec le Formentor comme chef de file, mais aussi des modèles électrifiés, qui suscite un bel engouement. Et ce n’est pas fini, car le constructeur ibérique va lancer dans quelques mois son SUV électrique, le Raval. En attendant, c’est au tour du SUV compact, le Terramar de faire ses débuts.

Remplaçant du vieillissant Ateca, le Terracan est uniquement commercialisé par Cupra et non pas par Seat comme c’était le cas de son aïeul. Long de 4,52 m, ce Terracan partage ses moteurs et sa plateforme (MQB Evo) avec plusieurs modèles du groupe Volkswagen dont l’Audi Q3 ou le Volkswagen Tiguan.

Bien évidemment, il reprend les caractéristiques esthétiques de la firme ibérique avec un style affirmé qui passe notamment une face avant agressive composée de lignes acérées, des projecteurs LED de forme triangulaires et d’une signature lumineuse travaillée passant par ses mêmes phares et par des feux qui sont reliés par un bandeau lumineux avec le logo lui-même éclairé.

La planche de bord est classique chez Cupra avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces et un écran multimédia de 12,9 pouces. Les deux particularités proviennent du dessin de la console centrale, mais aussi des matières employées puisque Cupra a utilisé des plastiques moussés, un tissu proche du néoprène pour la partie intermédiaire de la planche de bord, les contre-portes ou la sellerie. Un travail a aussi porté sur l’aspect visuel avec des plastiques façon écailles de poissons. L’ensemble est plaisant, même si l’ambiance est un peu triste et ce ne sont pas les quelques touches de bronze de-ci et delà qui change fondamentalement les choses, même si elles sont les bienvenues.

Les rangements à bord sont nombreux et certains originaux, à l’image de celui en bas de la console centrale, qui cache une recharge par induction réfrigérée. Cela va de pair avec une habitabilité arrière généreuse malgré la présence du tunnel de transmission. Il est aussi possible faire coulisser la banquette. Le volume de chargement oscille pour sa part entre 540 litres à 630 litres, suivant la position de la fameuse banquette coulissante.

Une offre moteur réduite

Pour l’heure, le Terramar est disponible en hybride rechargeable avec les PHEV 204 et 272 ch et avec une seule motorisation essence, le 150 ch que nous avons aujourd’hui pour notre essai. Ce moteur bien connu dans le groupe Volkswagen qui se caractérise par un couple de 250 Nm permet au Terracan d’abattre le 0 à 100 km/h en 9,3 s et d’avoir une vitesse maximale de 205 km/h. Des performances correctes pour un SUV de cette taille, mais contrairement à l’ADN de la marque, on ne peut pas parler réellement de sportivité, tout juste de dynamisme, car la cylindrée modeste du bloc impose à la boîte DSG de rétrograder souvent, ce qui a tendance à faire monter le moteur dans les tours. On note aussi certaines lenteurs de cette même boîte, en particulier quand on accélère fortement. Concernant la consommation, le bilan est également moyen puisque nous avons enregistré une moyenne de 8.0 litres/100 km lors de notre essai.

La sportivité au second plan

Même si cette version thermique est nettement plus légère que l’hybride rechargeable (1700 kg) soit 200 kg de moins, il n’en reste pas moins que ce Terramar est un modèle imposant. Alors certes, comme son petit frère le Formentor, il fait preuve d’une certaine aisance sur route avec des mouvements de caisse parfaitement maîtrisés, mais il faudra toutefois faire des concessions sur le confort un peu dur avec un amortissement relativement ferme et des jantes de grande taille (19 pouces). C’est cependant sur le réseau secondaire et en particulier dans les enchaînements de virage et lors des phases de freinage que le poids se fait sentir, sans néanmoins être rédhibitoire. Cependant, en usage « normal » et à un rythme plus tranquille, le Terramar se révèle plaisant à mener avec une bonne insonorisation et un confort appréciable.