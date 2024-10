En bref

SUV familial

Première génération

À partir de 47 500 €

Cupra est en pleine forme. La jeune marque a livré environ 700 000 véhicules depuis sa création en 2018. Et 2024 s’annonce sous des auspices tout aussi favorables puisque les piliers de la gamme, la Born, la Leon et le Formentor, viennent tout juste d’être restylés. Cupra renforcer aujourd’hui son offre de SUV avec le Terramar.

dailymotion En Cupra Terramar la famille a du swag

Long de 4,52 m, le nouveau venu se positionne entre le Formentor et le Tavascan (100 % électrique). Il vient remplacer l’Ateca, qui disparaît du catalogue, pour répondre à une offre « familiale ». Le Terramar partage ses moteurs et sa plateforme (MQB Evo) avec plusieurs modèles du groupe Volkswagen dont l’Audi Q3. Les deux autos sortent d’ailleurs des mêmes chaînes de Györ, en Hongrie.

La nouvelle proposition de Cupra reprend le design expressif de la marque caractérisé par un de lignes tendues, limite agressif. On retrouve ainsi le regard perçant souligné par un capot plongeant sur un nez de requin, habillé d’optiques Matrix Led triangulaires.

A l’arrière la ligne de toit est un peu plus haute que celle du Formentor. Elle se termine sur un hayon où les feux sont rejoints par un bandeau lumineux qui éclaire le logo de la marque. Effet wahou garanti la nuit tombée. L’ensemble repose sur des grosses roues allant de 18 à 20 pouces. Une petite dizaine de coloris sont disponibles dont 2 versions mates et ce violet inauguré par le Cupra Dark Rebel.

L’intérieur est bien plus sobre. Sobre mais bien fini. Les plastiques sont moussés sur les parties hautes et la planche de bord est habillée d’inserts en carbone ou en plastique cuivré de bonne facture. Au milieu d’une planche de bord dirigée vers le conducteur, trône un énorme écran de 12,9 pouces. Moderne et entièrement connecté, ce dernier est toujours aussi peu ergonomique à utiliser. Hormis les « skins » de présentation il s’agit du même système multimédia utilisé à bord du Volkswagen Tiguan. Vous retrouverez également les mêmes fonctionnalités dont un planificateur d'itinéraires plutot efficace.

Des volumes intéressants neutralisés par l'hybridation

Un affichage tête haute optionnel vient compléter une instrumentation numérique 10,5 pouces personnalisable. Le pied de la console centrale affiche un design original. Elle recèle un gadget futé : une recharge de smartphone par induction climatisée qui permet au téléphone de redescendre en température.

L’objectif du Terramar au sein de la gamme Cupra est de répondre aux besoins d’une famille et de ce point de vue, les passagers arrière seront conquis. Même les grands gabarits seront bien installés aux places arrière. Le Terramar se distingue par sa banquette 60/40 coulissante. Malheureusement, une fois cette dernière avancée, il n'est plus possible d'y passer les jambes. Elle permet uniquement de faire varier la taille du coffre qui, passe de 540 l à 630 l en fonction de sa position. Pas mal, sauf si l’on choisit la version PHEV dont la batterie réduit ces volumes à 400 litres (banquette reculée) et 490 litres (banquette avancée). C'est bien trop peu pour un usage familial, sachant que le double fond est occupé par le réservoir d’essence, la batterie étant logée sous le châssis. Il n'y a donc aucun rangement de prévu pour les câbles.