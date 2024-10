En Cupra Terramar la famille a du swag

Au lancement en France, le Terramar débarquera avec une motorisation d’entrée de gamme dotée d’une hybridation légère de 48v. Ainsi équipé, le 1.5 eTSI développe 150 ch. Ensuite, le SUV espagnol, est proposé avec deux incontournables (rapport à la fiscalité) versions hybrides rechargeables de 204 et 272 ch, basées sur le moteur thermique 1,5 TSI conçu par le groupe Volkswagen. La version la plus light dispose d’une batterie de 12,8 kWh. La seconde, plus costaude, équipée d’une batterie de 19,7 kWh nets, offre 272 ch. Celle de notre essai

En adossant une batterie de si grosse capacité, le Terramar est, en thérorie, capable de rouler près de 120 km sans brûler une goutte d’essence, ou presque. L’objectif étant d’espacer les pleins de carburant et d’offrir une plus grande polyvalence à ses clients. En filigrane, cette technologie permet d’échapper au double malus écologique et poids (abattement de 200 kg pour 2025).

Le moteur synchrone installé dans la boîte de vitesses voit son couple passer à 400 Nm et sa puissance s’établir à 116 ch. La partie thermique est confiée au 1.5 TSI (EA211 Evo) qui adopte notamment un catalyseur et un filtre à particules plus proches du collecteur d’échappement, un radiateur d’huile plus grand et un turbo refroidi par eau. À noter que la désactivation des cylindres disparaît. Ce bloc développe 177 ch et 250 Nm de couple, mais l’ensemble revendique au cumul 272 ch et un couple de 400 Nm.

Comme toutes les productions hybrides rechargeables du groupe Volkswagen, le Terramar est paramétré par défaut en 100% électrique. En cas de forte accélération ou d’un besoin d’énergie important comme pour la climatisation, le moteur thermique vient alors en renfort. Pour engager la conduite hybride, il convient de sélectionner le mode dans un menu de l’écran tactile.

Nous avons volontairement rouler comme un conducteur lambda. Laissant le Terramar avec le mode électrique par défaut. Ainsi vous apprécierez le silence de fonctionnement, le peps au décollage et les accélérations vives. Nous avons pu parcourir près 101 km précisément au volant de l’imposant SUV espagnol sur un parcours varié et sans pratiquer l’éco-conduite. Le pari est rempli. A savoir dépasser les 100 km, ce qui permet aussi de diminuer le nombre de recharges hebdomadaires. Ensuite, une fois les batteries à plat, le système bascule en hybride simple, pour schématiser, un peu comme une Prius. La consommation en carburant grimpe, plafonnant à 6,8 l/100 km sur notre parcours (vallonné ne reflétant pas un usage classique) ce qui reste correct pour un SUV d’environ 1 900 kg. Par manque de temps (il aurait fallu recharger complètement) nous n'avons pas testé la conduite en mode hybride forcé (avec les batteries pleines). La consommation en carburant aurait vraisemblablement été proches de celles du Tiguan aux alentours de 3 l/100 km.

Cette batterie peut être rechargée en 2h30 sur une prise de 11 kW (un bon point pour la recharge à domicile) ou en 25 minutes (de 10 à 80 %) grâce à une puissance de 50 kW en courant continu. Au regard du prix d’une recharge rapide, l’intérêt économique est quasi-nul. Il est aussi possible de sauvegarder le niveau de batterie pour entrer dans une ZFE (zone à faibles émissions) par exemple.

S’il porte le nom d’un circuit, Terramar, le nouveau SUV de Cupra n’a pas vraiment d’ADN sportif. La mécanique se caractérise par des accélérations et des relances vigoureuses mais mieux vaut rouler sur le couple plutôt qu’écraser l’accélérateur. Dans ce cas vous entendrez le moteur thermique crier au secours.

Le châssis est un peu plus en lien avec le pédigrée de la marque. Il est équipé de série de suspensions sport (MacPherson à l’avant et multibras à l'arrière), de la direction progressive et peut bénéficier de freins performance Akebono à six pistons (Option uniquement disponible sur la version VZ de 272 ch) et d'un châssis piloté (DCC).

Techniquement tout est réuni pour offrir une conduite ludique et dynamique, un peu à la manière du Formentor. C’est dans l’ensemble réussi. L’imposant SUV colle au bitume sans trop se montrer inconfortable. L’anti-roulis verrouillé, les jantes larges et le centre de gravité un poil plus bas contribuent à offrir une tenue de route engageante, engageante mais pas sportive pour un sou.

Le Terramar ne peut faire oublier son poids et son gabarit. Il reste un « gros » véhicule (1 900 kg) qui nécessite une certaine anticipation sur les petites routes sinueuses. Qu'importe car son dada, ce sont les voyages et le confort. Deux arguments massue pour les familles. A vitesse stabilisée, l'insonorisation soignée et les suspensions plus indulgentes délivrent alors un très bon niveau de confort qui mettra tout le monde d'accord.