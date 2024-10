En Cupra Terramar la famille a du swag

Le Terramar est disponible en France en deux finitions. Une par version.

L’entrée de gamme V, à partir de 47 500 €, est uniquement proposée avec la motorisation e-Tsi 150. Elle embarque comme principaux équipements de série la climatisation tri-zones, le régulateur adaptatif, l’écran central tactile de 12,9 pouces et le combiné d’instrumentation numérique, le volant multifonction (et chauffant) en cuir, les radars au stationnement avant et arrière, les chargeurs à induction, le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), la Travel Assist, Side & Exit Assist, l’Emergency Assist, le système d'aide à l'attention et à la somnolence.

La finition VZ, à partir de 59 800 € est quant à elle disponible pour le moment uniquement avec la version hybride rechargeable de 272 ch. Elle reprend les équipements de la finition V en y ajoutant les jantes alliage 19’’ et les feux Matrix LED.

Le point techno : freins en or Cupra laisse la possibilité d'opte pour les freins hautes performances Akebono. Un système composé de disques de 375 mm à l'avant avec

étriers fixes à 6 pistons cuivrés et disques perforés. Prix de l'opération : 2 365 €