En Cupra Terramar la famille a du swag

La concurrence : entre deux eaux

Le nouveau Cupra Terramar vient se frotter à un éventail assez large de concurrents. Sur le marché des généralistes on retrouve des rivaux comme le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou encore le Hyundai Tucson. Tous proposent des versions hybrides rechargeables. En matière de positionnement marketing, et donc de prix, l'Espagnol cible des modèles comme le BMW X1, l'Audi Q3 ou encore Mercedes GLA.

A retenir : peu de valeur ajoutée face au Formentor

Le Terramar se place désormais comme l'offre familiale de Cupra. Le SUV reprend beaucoup du dernier Tiguan hybride : modularité, volumes, coffre, motorisations, etc. Il s'en distingue par son habillage extérieur et intérieur. La version micro-hybridée, moins chère et offrant des volumes supérieurs nous semble la pls recommandable et si la technologie hybride rechargeable est un critère indispensable pour vous, le Formentor, son petit frère est tout aussi capable.

Caradisiac a aimé

Les places arrière vastes

Le volume de coffre XXL sur la version 150 ch

La qualité de présentation

Le bon niveau de confort

L'autonomie en 100% électrique

L'absence de malus

Caradisiac n'a pas aimé

Le volume de coffre décevant sur les versions hybrides rechargeables

L'absence de rangements pour les câbles sur les versions hybrides rechargeables

L'espace aux jambes ridicule une fois la banquette arrière avancée

L'ergonomie passable du système multimédia