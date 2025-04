Que vaut la version d'entrée de gamme du Cupra Terramar ?

La concurrence : bien installée

Le Terramar arrive sur un segment où ses rivaux du segment accès premium sont déjà bien installés depuis plusieurs mois. Il va ainsi se confronter à des concurrents de poids à l’image des Alfa Romeo Tonale, BMW X1, Peugeot 3008 ou Volkswagen Tiguan. Et dans cette forêt, le Cupra se positionne au cœur de la catégorie avec des tarifs dans la moyenne haute. Seul le SUV de Volkswagen étant plus onéreux.

À retenir : pour ceux qui recherchent un SUV à forte personnalité

Si vous n’êtes pas prêt à succomber aux sirènes de l’électrique avec la Tavascan, mais que vous désirez rester chez Cupra, le Terramar représente la seule solution. Un choix pertinent sachant qu’il reprend de nombreux éléments du nouveau Tiguan avec toutefois un style plus expressif. Même si cette version 150 ch peut sembler juste, elle est nettement moins chère (8 100 € de moins que les versions hybrides rechargeables) et plus logeable que les déclinaisons hybrides rechargeables, ce qui est important pour les pères de famille. Mais attention, il faudra composer avec un malus important de 2 400 €.

Caradisiac a aimé

L'habitabilité arrière

Le volume de chargement

La qualité de présentation

Le confort

La personnalité

Caradisiac n'a pas aimé

Les consommations

Le manque de dynamisme du TSI 150 ch

Boite parfois lente dans certaines situations