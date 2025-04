Que vaut la version d'entrée de gamme du Cupra Terramar ?

Le Terramar 150 ch est uniquement disponible avec la finition V « Viajero, c'est-à-dire voyageur ». Elle propose ainsi de série les vitres arrière surteintées, les projecteurs Full LED, le volant sport chauffant avec bouton satellite, la banquette arrière coulissante et rabattable selon le schéma 2/3-1/3, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, l’écran multimédia 12,9 pouces, le chargeur par induction, la compatibilité AppleCarPlay et Androïdauto, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de somnolence, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le capteur de pluie et de luminosité, le hayon électrique mains-libres, la climatisation automatique trizone, l’accès et le démarrage sans clé.

Equipements et options Version : 1.5 ETSI HYBRID 150 V DSG7 Equipements de sécurité Fixations ISOFIX avec Top-Tether à l'AR

Airbags latéreaux, rideaux et central

Alarme antivol avec fonction SAFE

Accès et démarrage mains-libres Equipements de confort Design Intérieur Deep Ocean (sièges baquets TEP + textile Bleu Acier)

Capteur de pluie et de luminosité

Vitres AR surteintées

Seuils de porte CUPRA rétro-éclairés

Radio numérique DAB

Climatisation automatique tri-zone "Climatronic"

Aide au stationnement AV et AR

Rétroviseur intérieur électrochrome

Régulateur de vitesse adaptatif ACC

Connectivité 4x USB-C et Bluetooth

Accoudoir central AV

Volant Supersports CUPRA en cuir avec boutons satellites, chauffant

Système d'info-divertissement avec écran tactile HD 12,9''

Système audio à 9 HP avec contrôle vocal

Banquette AR coulissante 2/3 - 1/3 Esthétique / Carrosserie Jantes 18'' Atomic usinées

Peinture vernie

Rails de toit Noir Autres équipements Hayon électrique mains-libres ''Virtual Pedal''

CUPRA Box

Connectivity Box avec chargeur à induction

Reconnaissance des panneaux de signalisation (Sign Assist)

Ciel de pavillon Noir

Eclairage de bienvenue avec projection du logo CUPRA au sol

Caméra de recul

Pare-soleils avec miroirs de courtoisie éclairés

Dossiers AR rabattables 2/3 - 1/3

eCall - appel d'urgence

Direction dynamique

Smart Ambient Light (éclairage d'ambiance intérieur intelligent)

CUPRA Connect

Kit de sécurité CUPRA

Full Link sans fil ( Android Auto + Apple CarPlay)

Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Lampes de lecture LED à l'AV et à l'AR

Projecteurs full LED avec signature lumineuseTri-LED

Détection de fatigue et somnolence

Bandeau AR ''Infinite Light'' intégrant le logo CUPRA lumineux

Front Assist avec détection des piétons et cyclistes

Projecteurs anti-brouillard triangulaires avec éclairage d'intersection

Aide au maintien dans la voie (Lane Assist)

Pare-choc ton caisse avec extracteur de couleur contrastante

Extension de garantie 3 ans / 100 000 km

Digital Cockpit 10,25" Medium avec 2 affichages personnalisables

Tapis de sol en matière recyclée Options disponibles Toit ouvrant panoramique : 1100 €

Roue de secours compacte 18" : 150 €

Jantes 19'' Cosmic usinées : 600 €

Jantes 19'' Spectrum usinées : 600 €

Jantes 19'' Cosmic cuivrées : 800 €

Jantes 20'' Gravity usinées : 900 €

Jantes 20'' Vortex cuivrées : 1290 €

Design Intérieur Moon Light (sièges baquets suédine + TEP Noir Asphalte surpiqûres cuivrées) : 1000 €

Design Intérieur High Canyon (sièges baquets cuir Rouge Bordeaux avec surpiqûres cuivrées) : 1400 €

Pneus toutes saisons pour jantes 18" : 160 €

Crochet d'attelage escamotable électriquement : 845 €

Crochet d'attelage escamotable électriquement avec fonction Trailer Assist : 845 €

CUPRA Connect Plus 5 ans : 75 €

CUPRA Connect Plus 3 ans : 0 €

Peinture métallisée Blanc Nevada : 760 €

Peinture métallisée Noir Minuit : 760 €

Peinture métallisée Bleu Cosmos : 760 €

Peinture métallisée Gris Timanfaya : 760 €

Peinture spéciale Gris Graphène : 1100 €

Peinture spéciale Violet Intersidéral : 1100 €