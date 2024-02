La Cupra Born électrique baisse ses prix et frappe fort

On continue avec les baisses de prix sur les modèles électriques du groupe Volkswagen. Il y a quelques jours, la marque de Wolfsburg rendait ses ID.3 et ID.4 plus abordables pour tenter de plaire enfin à la clientèle européenne. Et c’est cette fois au tour de Cupra, qui peine aussi à intéresser les acheteurs en nombre, de faire un effort sur le prix de sa Born.

La cousine espagnole de la Volkswagen ID.3 fait même mieux que cette dernière, avec des prix qui baissent de 4 500€ au minimum. Dans sa version de base équipée de batteries d’une capacité de 58 kWh (422 km d’autonomie maximale), elle s’affiche désormais à 39 090€. Mais c’est sa version « batteries XL » (77 kWh et autonomie maximale de 550 km) qui devient la plus intéressante avec son prix fixé à 39 990€ au lieu de 46 550€ précédemment. A titre de comparaison, l’ID.3 dotée des mêmes batteries coûte 44 310€ et la Renault Mégane E-Tech 60 kWh (470 km max) à 39 000€.

Un équipement de série correct

A ce prix, la Cupra Born n’affiche pas une dotation de série aussi bonne que l’ID.3 Pro S mais elle possède tout de même des jantes de 19 pouces, l’écran tactile central de 12 pouces, les sièges « baquet » et la caméra de recul. Elle coûte aussi 260€ par mois dans son offre de location la moins chère (avec un premier loyer de 2 000€), ou 109€ par mois dans le cadre du leasing social qui vient hélas de s’arrêter en France. Elle coûte à peine plus cher que la MG4 Luxury Autonomie Etendue proposée elle à 39 490€ (avec une autonomie maximale de 520 km) ! Certes, la Chinoise bénéficie actuellement d’une remise de 7 000€ mais la Cupra Born a droit à 5 000€ de bonus écologique.