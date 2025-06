Elle est la Volkswagen Golf la plus rapide sur le Nürburgring

07:46:13 minutes, voici le temps qu’il a fallu à la nouvelle Golf GTi Edition 50 pour parcourir les 20,8 kilomètres de la fameuse boucle nord du « Ring », avec à son volant le pilote allemand Benny Leuchter. Ce temps est tout simplement un record pour un modèle de route de la marque, mais pas celui d'une traction sur cette piste...

Cette Edition 50 sera présentée le 20 juin à l’occasion des 24 Heures du Nürburgring. Pour le moment, la marque n’est guère bavarde sur les spécifications techniques de cette Golf. Tout d’abord, l’exemplaire qui a posé ses roues sur le circuit allemand est de présérie même si le pilote précise que « sur le plan technique, la voiture est la même que celle qui sera lancée sur le marché ».

On sait juste que la Volkswagen était équipée du Pack Performance comprenant des pneus semi-slick Bridgestone Potenza Race en 19 pouces, montés sur des jantes forgées. L’ensemble, plus léger que d’origine, permet de réduire les masses non suspendues, ce qui a « joué un rôle déterminant ». Cette Edition 50 profite également de réglages spécifiques pour les passages rapides et bosselés, typique de la piste allemande. Voici les seuls détails communiqués à ce jour. La marque en dira certainement plus lors de sa présentation officielle, même si cette version n’arrivera pas sur le marché avant l’année prochaine.

En 2022, la Golf R 20 Years (333 ch et quatre roues motrices) avait signé un temps de 7:47:31. Le temps réalisé par la Golf GTi Edition 50 inclut une portion de 200 mètres supplémentaires par rapport à 2022. À noter par ailleurs, que la GTi est une simple traction avec une puissance actuelle de 300 ch sur la Clubsport.

Une Golf a plus de 80 000 € ?

Si la beauté du geste de cette Golf au Ring va séduire les passionnés de la marque. Quel prix seront-ils prêts à y mettre ? L’actuelle Golf GTi Clubsport est affichée à 54 930 €, auxquels il faut ajouter 11 803 € de malus minimum.

Cette Édition 50 pourrait tutoyer les 60 000 €, afficher des rejets de CO2 plus élevé à cause de ses pneumatiques plus adhérents. Dernier détail, le barème du malus sera revu à la hausse lors de sa commercialisation.

Enfin, la compacte allemande n'a pas réussi à battre la tenante du titre dans la catégorie des tractions, à savoir la Honda Civic Type R (7:44:881 minutes), une auto actuellement affichée 57 200 € (+ 37 857 € de malus).