Dans la guerre sans merci à laquelle se livrent les constructeurs automobiles sur l’enfer vert, la Honda Civic Type R vient probablement d’avoir le dernier mot dans la catégorie des sportives à traction. Alors que la Renault Mégane Trophy-R -disparue du catalogue- possédait encore le record chronométrique en 7 minutes, 45 secondes et 39 centièmes, la nouvelle mouture de la sportive japonaise vient de répliquer en 7 minutes, 44 secondes et 881 millièmes. La voilà donc avec la nouvelle référence sur le grand tracé de 20,8 kilomètres, qui sert désormais de référence pour les tentatives de ce genre.

La Honda Civic Type R prend le record des tractions sur la Nordschleife, mais...

Mais il y a un petit détail important : la Honda Civic Type R auteure de ce temps canon n’était pas tout à fait la même que le modèle que vous pouvez acheter actuellement en concession. Il s’agit d’une version « S » qui n’existe pas encore au catalogue de Honda, disposant d’un allègement et de pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect différents des Michelin Pilot Sport 4 S de la Civic Type R normale.

Derrière l’Audi RS 3

Si la Civic Type R devient bien la traction de série la plus rapide de tous les temps sur la Nordschleife, elle échoue cependant à y décrocher le titre de « compacte la plus rapide ». L’Audi RS 3 reste en effet devant avec ses 400 chevaux et ses très radicaux Pirelli P-Zero Trofeo R, grâce à un chrono de 7 minutes et 40 secondes. Pas sûr qu’elle puisse être battue un jour par un autre modèle compact à motorisation thermique…