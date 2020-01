Les essais de Soheil Ayari : Renault Mégane RS Trophy R : la plus radicale

Fidèle à la tradition, Renault continue de développer la gamme de sa Mégane RS. Après la Trophy, voici maintenant la Trophy R, la version la plus extrême et la plus onéreuse de la compacte au losange, mais aussi le modèle de Renault le plus cher du moment. Ses tarifs débutent, en effet, à 55 900 € et si vous cochez toutes les options, il vous faudra débourser plus de 80 000 €.

dailymotion

Comment justifier ce prix, alors ? Pour concevoir cette Trophy R, les ingénieurs de Renault Sport ont fait subir à une Trophy une cure d’amincissement sévère. Résultat : un gain de 130 kg sur la balance pour un total de 1 306 kg. Adieu donc la banquette arrière (- 25 kg), le train arrière directionnel est remplacé par un essieu classique et surtout du carbone à profusion fait son apparition. On en trouve donc au niveau du capot et du diffuseur arrière (- 8 kg) mais aussi des jantes (- 8 kg pour les 4 roues) chaussées de pneus Bridgestone semi-slick S007, qui sont facturées la bagatelle de 15 000 € et même 25 000 € si vous prenez en complément le freinage carbone-céramique.

L'équipement de base comprend également les sièges baquet Sabelt avec ceinture 5 points, la ligne d’échappement titane signée Akrapovic, un écran multimédia 7 pouces et une déco spécifique.

Grâce à toutes ces modifications, la Mégane RS Trophy R est devenue la traction la plus rapide sur le Nurburgring en abattant un tour de la célèbre Norschiefle en 7’40’’10. Cela va-t-il suffire à séduire notre pilote maison Soheil Ayari? C’est ce que nous allons voir sur le circuit de la Ferté Gaucher dans des conditions très glissantes, alors que notre Mégane est chaussée de pneus semi-slick, peu adaptés à la météo du jour.

Prix de notre modèle d'essai : 80 900 €

Déjà onéreuse en "prix de base" puisque vendue 55 900 €, soit 11 000 € de plus qu'une Trophy classique affichée 44 300 €, la Trophy R affole les compteurs quand on choisit toutes les options comme c'était le cas de notre modèle d'essai. Son prix : 80 900 € auquel il faut ajouter 16 810 € de malus. De quoi faire chauffer la carte bleue.

A retenir

Lors des précédents essais de la dernière Mégane RS, Soheil Ayari avait critiqué le 1.8 T. Ici avec la perte de poinds, le quatre cylindres retrouve de sa vigueur, mais c'est surtout le comportement transfiguré de cette Trophy R, qui va ravir les passionnés de piste. De quoi faire passer la pillule du prix. A coup sûr un futur collector.



REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/