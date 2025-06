Le SUV de Fiat visera le Dacia Duster

Fiat est en train de vivre une sorte de résurrection. Après avoir quasiment réduit sa gamme à celle des 500 et autres dérivés de la petite micro-citadine, la marque italienne prépare un gros élargissement de son catalogue de voitures neuves.

Alors que la citadine Grande Panda se lance sur le marché, on attend l’arrivée d’une vraie familiale compacte et surtout, d’un SUV compact. Ces deux modèles ont été annoncés l’année dernière par la marque, lorsqu’elle avait dévoilé une série de concept-cars censés donner un aperçu de ses prochains véhicules.

Entre le Dacia Duster et le Bigster

Compte tenu de la dynamique du marché actuel, c’est sans doute le prochain SUV qui possède le plus gros potentiel de vente chez Fiat. Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu échanger avec le patron de Fiat Europe Gaetano Thorel, ce futur SUV mesurera 4,4 mètres au maximum.

Il pourrait ainsi être un peu plus gros que le Dacia Duster (4,34 mètres) et restera un peu moins grand que le Bigster (4,57 mètres). Comme la Grande Panda qui s’approche de la tarification de la Sandero (elle coûte même moins cher que cette dernière en version à boîte automatique), ce futur SUV Fiat essaiera de rivaliser avec le Roumain au niveau du rapport prix-prestations.

Une évocation du Multipla ?

A noter que ce futur SUV Fiat ne s’appellera pas nécessairement « Panda » d’après Gaetano Thorel. Et tout le monde se demande si le constructeur évoquera le Multipla avec ce modèle. Est-il possible, d’ailleurs, de concevoir un tel SUV avec un habitacle possédant trois sièges à l’avant ? Peu probable, hélas, sachant qu'il restera basé sur l'architecture technique de la Grande Panda aussi utilisée sur les Citroën C3 Aircross et Opel Frontera. Avec quelques différences techniques par rapport à ces derniers ?

Le SUV Fiat doit arriver sur le marché en 2027.