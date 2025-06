Voici comment la Volkswagen Golf GTi a battu son propre record sur le Nürburging

À l’occasion des 24 Heures du Nürburgring qui s’est déroulé le week-end dernier, Volkswagen a présenté sa nouvelle GTi, l’Edition 50, afin de célébrer les 50 ans du modèle. Pour mieux marquer les esprits, la compacte a battu son propre record avec un tour bouclé en 07:46:13 minutes.

Jusqu’ici, Volkswagen s’était montré peu bavard concernant les modifications apportées à cette édition. Nous savons désormais que le moteur passe de 300 ch (pour la Clubsport) à 325 ch et le couple de 400 à 420 Nm. Côté châssis, la caisse est abaissée de 15 mm et l’exemplaire était équipé du pack GTi Performance disponible en option.

Ce pack comprend des ressorts avant plus fermes, une caisse encore abaissée de 5 mm avec des paliers de support modifiés pour apporter davantage de dynamisme.

Ce n’est pas tout puisque cette Golf était chaussée de pneus Bridgestone Potenza Race en 235 mm de large montés sur des jantes forgés de 19 pouces. Chaque pneumatique a permis de gagner 1,1 kg et les jantes forgées 3 kg chacune. Quant à l’échappement Akrapovic spécifique, 11 kg ont été gagnés.

Un intérieur aussi spécifique

Tout en restant discrète, cette série se distingue aussi par quelques éléments visuels les monogrammes GTI 50 sur le becquet de toit et l’intérieur des rétroviseurs extérieurs, des inserts spécifiques sur les seuils de porte ou encore un pavillon et des rétroviseurs noirs. L’intérieur reçoit des ceintures rouges, une sellerie spécifique et le volant arbore le monogramme GTI 50.

Cette Volkswagen Golf GTi Edition 50 n’arrivera sur le marché que l’année prochaine. Cela laisse un peu de temps pour économiser puisque la note devrait être salée.