Ds Ds 7

Paul Pellerin

SCOOP – La nouvelle génération de DS 7 effectue en ce moment des essais routiers. Vêtu d’un beau camouflage, le nouveau SUV DS 7 qui va prendre le nom de N°7 s’équipera de motorisations électriques, mais va également s’équiper de motorisations thermiques.

En prenant la dénomination N°7, la nouvelle génération du SUV DS 7 va devenir électrique.

À l’image du SUV coupé Ds N°8, le futur Ds 7 va utiliser la dénomination N°7. Celle-ci lui sera octroyée lorsqu’il va changer de génération. Et c’est justement cette nouvelle génération que nos chasseurs de scoop ont découverte sur la route. Une nouvelle génération qui va marquer aussi l’arrivée de motorisations 100 % électriques sous le capot de ce SUV familial.

DS Automobiles avait indiqué vouloir devenir une marque 100 % électrique très rapidement. Mais les ventes de véhicules électriques n’étant pas aussi élevées que prévu pour le moment, les nouveaux modèles dont le SUV coupé DS N°8 et la deuxième génération du DS 7 vont recevoir l’aide de motorisations thermiques pendant quelques années.

Le camouflage intégral du futur SUV DS N°7 permet cependant de voir qu’il y a une certaine similitude de ligne entre le DS N°8 et ce nouveau DS N°7 qui sera commercialisé au printemps 2026.

Cohabitation électrique et thermique

Pour le DS N°8, l’arrivée de motorisations thermiques est prévue pour l’année prochaine. Il y aura une motorisation micro-hybride de 145 ch et une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Pour le futur DS N°7, en plus des trois motorisations électriques du DS N°8 (230 ch, 245 ch Long Range et 350 ch 4x4), le DS N°7 s’équipera, et cela dès ses débuts de commercialisation, des motorisations thermiques de 145 ch et 195 ch.

Avec l’utilisation de la plateforme STLA Medium le nouveau DS N°7 va bénéficier d’une augmentation de ses cotes extérieures, en particulier la longueur qui devrait passer de 4,59 m à 4,70 m.

Un design proche de celui du N°8

Sur les photos de nos chasseurs de scoop prises de ce modèle encore camouflé sur les routes françaises, on voit clairement que le futur DS N°7 est proche du DS N°8 qui vient de commencer sa carrière commerciale. On découvre des projecteurs très fins à l’avant, l’absence de poignée de porte arrière indique qu’elle doit être située dans le montant C comme pour le DS N°8. Enfin si le DS N°7 est un SUV familial, on constate qu’il affiche une ligne de toit fuyante et une vitre de hayon plus inclinée que celle qui équipe l’actuel DS 7.

C’est la partie arrière du DS N°7 qui sera très différente de celle du DS N°8, mais l’on remarque que par rapport à l’actuel DS 7, le N°7 disposera d’une ligne de toit fuyante vers l’arrière et d’une vitre de hayon plus inclinée.

Une production à Melfi en Italie

Ce modèle devrait être dévoilé au début de l’année 2026 dans le cadre du Salon de Bruxelles (comme l'avait fait en début d'année 2025 le DS N°8) avec au lancement des motorisations électriques, mais aussi des motorisations thermiques (mais plus de diesel). Comme le DS N°8, ce modèle sera produit en Italie sur le site de Melfi. Reprenant la base STLA Medium du N°8, il affichera un intérieur identique à celui du SUV coupé avec de grands écrans numériques pour l’instrumentation et l’infodivertissement.

