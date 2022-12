Essai - DS 7 BlueHdi 130 (2022) : la motorisation la plus accessible

En bref SUV premium

Puissance : 130 ch

À partir de 44 700 €

Le SUV premium Français a profité de son restylage de milieu de carrière pour ajuster son offre. La gamme de motorisations est désormais axée sur l’hybride rechargeable avec deux propositions. Une version à deux roues motrices, dont la puissance s’établit à 225 ch et une à 4 roues motrices qui propose 300 ou 360 ch.

Malgré de nombreuses barrières actuelles comme l’accès restreint aux ZFE (zones à faibles émissions) et à venir, avec la sévérisation des normes de pollution (Euro 7, prévue pour 2025), le diesel résiste. Pour preuve il pèse toujours pour 1/3 des ventes, qui plus est sur ce gabarit de véhicule destiné à avaler les kilomètres. C’est pourquoi DS a choisi de conserver une offre avec le BlueHdi 130.

Cette motorisation, partagée par de nombreux modèles du groupe Stellantis, est ici exclusivement associée à la boîte automatique EAT8. Elle se positionne aussi comme la plus « accessible » de la gamme avec un prix de départ à 44 700 €. A ce prix, vous bénéficierez d’un contenu technologique satisfaisant avec de série l’instrumentation numérique, le grand système multimédia ou encore l’ouverture et le démarrage mains libres. Notre version d’essai se situe quant à elle à l’opposé. Il s’agit de la finition haut de gamme «Opera », facturée 54 400 €. Soit pratiquement le même prix que l’entrée de gamme de la version Hybride 225. A la différence, cette dernière embarque le meilleur du catalogue comme le toit ouvrant panoramique, l’intérieur cuir, les feux Matriciels à LED et les excellents sièges avant chauffants, massants et ventilés. Le BlueHdi 130 essuie également un léger malus écologique (740 € au maximum, jusqu’au 31 décembre 2022).

Le 4 cylindres diesel profite davantage aux consommations qu’aux performances. En effet durant notre essai réalisé sur un parcours mixte de 500 km, nous avons relevé une moyenne de 6 l/100 km, assez proche des valeurs d’homologations (5,6 l/100 km). Un bon score qui vous permettra d’atteindre aisément les 900 km avec un plein, grâce à son réservoir bien dimensionné (55 litres). Compte tenu du standing et du gabarit du DS 7, une vingtaine de chevaux supplémentaires n’auraient pas été de trop pour offrir un agrément de conduite totalement réussi. En effet, le Français manque un peu de peps dans les phases d’accélérations ou et de reprises. Sur les grands axes ou pour les dépassements sur routes secondaires, il faudra anticiper. Le reste du temps, ce bloc remplit sa tâche sans faille avec un confort de conduite renforcé par la présence de la bonne boîte automatique.

À la différence des autres versions, le BlueHdi 130 est privé du système « Active Scan Suspension », qui comme son nom l’indique, adapte la fermeté ou la souplesse des amortisseurs en fonction de l’état de la route. Le niveau de confort est un peu plus ferme à basse vitesse, mais globalement le DS 7 rend une copie toujours séduisante en matière de comportement routier. Il est précis et maniable, notamment grâce à la présence d’une suspension arrière multibras, ce qui le rend à l’aise aussi bien en ville que sur route. À cela il faut ajouter un freinage puissant et un excellent maintien en courbe qui placent le DS 7 parmi les SUV familiaux les plus agréables à conduire à l’heure actuelle.

Les évolutions esthétiques apportées à l’occasion de ce restylage ont été efficaces. La face avant plus harmonieuse est mise en valeur par la nouvelle signature lumineuse (apparue sur la dernière DS 4).

Dans l'habitacle, les modifications sont plus légères. L'écran multimédia, toujours de 12 pouces, profite du nouveau système d'exploitation du groupe Stellantis. Plus fluide et plus réactif, il bénéficie d’une reconnaissance vocale au fonctionnement correct.

Les plastiques moussés, le cuir étendu d’excellente qualité et les inserts en aluminium brossés baignent le conducteur dans une atmosphère de luxe. On peste toujours sur placement des commandes de lève-vitres sur la console centrale ainsi que sur le réglage de la ventilation et de la température qui impose de passer par l’écran tactile. L'habitabilité arrière est généreuse avec suffisamment d’espace aux jambes pour un adulte de plus d’1,80 m. Le volume de coffre de 541 litres banquette en place est généreux et adapté à un usage familial. De plus, il dispose d’un plancher modulable qu’il est possible de bloquer en position haute.