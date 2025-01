La DS n°8 fait sa première apparition au Salon de Bruxelles

Depuis sa création, Ds n’a pas vraiment réussi à s'imposer comme la marque de luxe du groupe Stellantis. Celle qui est censée tenir la dragée haute aux constructeurs allemands.

La berline DS9 a échoué dans cet exercice et c’est un SUV qui endossera le rôle de nouveau fleuron de la gamme. La DS Numéro 8, tel un parfum de luxe à la française, est un coupé 4 portes 100% électrique. Elle mesure 4,82 m et viendra concurrencer l’Audi Q6 e-tron, la Lexus RZ ou encore la Tesla Model Y.

Pour cela DS a misé sur un style clivant. Ce crossover très profilé arbore une carrosserie bi-ton, des projecteurs très fins et des feux de jours en forme de pointe. Un dessin que l’on retrouve également à l’arrière. Et pour la première fois chez DS, une calandre lumineuse sera proposée à la clientèle.

A bord, on découvre une planche en deux parties très originale et recouverte de matériaux noble comme d'aluminium ou du cuir. Au centre de celle-ci trône un écran multimédia très fin de 16 pouces dont la partie droite est réservée au passager. Il concentre la quasi-totalité des indications et des réglages qui sont donc quasiment tous tactiles. Autre choix fort, le volant en X avec des commandes positionnées au centre.

Le centre de l’habitacle est occupé par une console flottante qui sert notamment à des rangements, mais aussi à la recharge de smartphone. L’impression de qualité est au rendez-vous avec des matières valorisantes et de petites attentions pour tous les occupants. L’empattement important (2,90 m) offre un bel espace aux passagers et malgré la chute du pavillon, la garde au toit est correcte pour un adulte d’1,80 m. Avec 620 litres sous coffre inclus, la capacité de chargement est amplement suffisante. La banquette peut se rabattre selon le schéma 40/20/40.

DS annonce que sa nouvelle n°8 est capable de parcourir pas moins de 750 km, et plus de 500 km sur autoroute en une charge. Trois versions seront disponibles. La première associe un moteur de 230 ch en traction et une batterie de 74 kWh. La seconde associe un moteur de 245 ch, une grosse batterie de 97,2 kWh et une transmission à deux roues motrices. Il s’agit de la version grande autonomie capable de rouler 750 km en une charge.

Enfin, la version à 4 roues motrices équipée de la même batterie fournira une puissance de 350 ch. Toutes peuvent bénéficier d’un boost temporaire de puissance et dépassent les 2 tonnes sur la balance (jusqu’à 2 289 kg). Enfin, la vitesse maximale est limitée à 190 km/h. On peut imaginer que le crossover de DS délivrera un confort de haute volée car il sera équipé des suspensions pilotées DS Active Scan qui s’adaptent en temps réel en fonction de l’état de la route, de la vitesse et du relief.

La n°8 repose pas sur une architecture 400 volts. Sa puissance maximale de recharge DC 160 kW en DC est moins importante que celles de certaines concurrentes, ce qui induit des temps plus importants à la borne. Il faudra compter sur un chargeur 11 kW en AC (22 KW en option). Il faut noter que le Plug & Charge sera de série, tout comme le planificateur de voyage, le système V2L, et le préconditionnement automatique et manuel, ainsi que la régénération personnalisable et le système One-Pedal. Les tarifs débutent aux environs des 55 000 €. Il faudra compter 650 00 € pour la version grande autonomie. La N°8 arrivera sur nos routes au printemps.

L'instant caradisiac

Une fois de plus DS mise sur un style clivant (trop peut être) et de nombreux artifices pour justifier son statut de marque de luxe. Un retour à la sobriété fonctionnerait peut-être davantage.