La Tesla Model 3 devient plus intéressante

Il y a encore du changement dans la gamme de la Tesla Model 3 et c’est une bonne nouvelle. Tout d’abord, le constructeur américain propose à nouveau une version « Grande Autonomie Propulsion » de sa berline électrique, avec des grosses batteries combinées à un unique moteur arrière.

Cette dernière abat le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et revendique une autonomie maximale WLTP de 702 kilomètres avec les jantes de 18 pouces de série, soit probablement plus de 400 km en utilisation réelle sur l’autoroute à 130 km/h. Cette Model 3 Grande Autonomie Propulsion est affichée à 44 990€, c’est-à-dire le prix du Model Y Propulsion. Mais contrairement à ce dernier, elle n’a pas droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication chinoise.

La Model 3 repasse sous les 40 000€

Tesla modifie aussi le prix de sa Model 3 Propulsion de base : au lieu de 41 490€, elle coûte désormais 39 990€ avec son autonomie maximale estimée à 554 km avec les jantes de série.

Pas de changement pour le Model Y

Du côté du Model Y, il n'y a aucun changement même si le configurateur de la marque affiche désormais ses prix "bonus déduit" (ce qui nous a induit en erreur ce matin). le prix de la version propulsion reste à 44 990€. Sa version Grande Autonomie Propulsion, demande 46 990€ soit 42 990€ après bonus.