MG brade ses voitures électriques et son nouveau SUV hybride

Depuis l’année dernière, le constructeur automobile anglais désormais basé en Chine se montre généreux sur sa compacte électrique MG4 : la rivale des Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech a droit à une remise directe de 5 000€ et à une réduction additionnelle de 2 000€ en cas de reprise, qui font baisser son prix de base à 22 990€ au lieu de 29 990€.

Et depuis le début du mois de juin, Mg propose aussi une remise sur son nouveau SUV électrique compact le S5. Normalement proposé à partir de 35 990€, le S5 a droit à 5 000€ de réduction immédiate, ce qui abaisse son prix de base à 32 490€.

Jusqu’à 5 500€ de remise

Si vous faites reprendre votre modèle MG en achetant ce nouveau S5, le constructeur ajoute 2 000€ de remise en plus. Mais dans ce cas, il faudra aussi vérifier le prix de rachat proposé par le concessionnaire pour votre voiture, évidemment.

Grâce à cette offre, le MG S5 devient plus abordable que les SUV électriques citadins du genre du Peugeot E-2008, du Ford Puma Gen-E, de la Renault 4 à batteries de 52 kWh ou encore du Hyundai Kona. Mais certains constructeurs frappent aussi très fort avec des modèles encore gros : le Volkswagen ID.4, par exemple, coûte en ce moment moins de 32 000€ bonus déduit grâce à une grosse remise. Précisons qu’à ce prix, le MG S5 possède des batteries de 49 kWh autorisant une autonomie maximale de 340 km WLTP. La version à grosses batteries de 64 kWh (480 km d’autonomie maximale WLTP) demande au minimum 35 640€ remise déduite.

Une remise sur le nouveau EHS Hybrid+

Ces remises ne concernent que les modèles électriques de MG. Si vous cherchez une MG3 Hybrid+, un ZS Hybrid+ ou le nouvel EHS hybride rechargeable, il faudra les payer plein pot : pour l’instant, jamais MG n’a proposé de réduction sur ces véhicules équipés d’un moteur thermique en plus d’un système d’hybridation. Logique, car ils représentent désormais de bien plus gros volumes de vente pour MG en Europe et semblent plaire davantage que les modèles électriques. En revanche, il y a une remise intéressante pour le lancement de l'EHS Hybrid+ : 2 500€ d'avantage client qui font passer son prix de base sous les 30 000€ (29 990€) et lui permettent de battre le Dacia Bister hybride. Pas mal du tout !

Retrouvez toutes les remises du marché dans notre guide promo Caradisiac.