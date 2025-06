Le nouveau MG EHS Hybrid+ n'aura qu'un seul problème face au Dacia Bigster

Le SUV EHS représente actuellement le haut de gamme de Mg sur notre marché. Ce grand SUV familial de 4,67 mètres de long, dont la seconde génération a été lancée l’année dernière, existait jusqu’à présent avec un groupe motopropulseur à hybridation rechargeable de 272 chevaux. Facturé à partir de 37 990€, il concurrençait le BYD Seal U DM-i et les modèles des marques européennes tous beaucoup plus chers que lui.

Mais attention, voilà sans doute sa version au plus fort potentiel chez nous : une déclinaison « Hybrid+ » reprenant une technologie proche de celle des petits MG3 et ZS, avec une hybridation simple (qu’on appelle parfois « full »). Il s’équipe d’un petit bloc essence turbo de 1,5 litre développant 143 chevaux, associé à un moteur électrique de 198 chevaux et une batterie NMC de 1,83 kWh de capacité. Puissance combinée ? 224 chevaux au lieu de 195 chevaux sur les autres modèles hybrides de la gamme MG. Avec une boîte automatique à deux rapports « initialement introduite sur l’EHS hybride rechargeable » au lieu de la transmission à trois rapports des petites MG Hybrid+.

A partir de 32 490€, mais avec un malus

Capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, l’EHS Hybrid+ revendique une consommation de 5,5 litres aux 100 km. Il émarge hélas à 126 g/km de CO2 d’après son homologation WLTP, ce qui l’expose à un malus écologique français de 330€ au minimum.

Côté prix en tout cas, il met le paquet : 32 490€ avec la finition de base Comfort déjà richement équipée (aides à la conduite de niveau 2, siège conducteur réglable électriquement, jantes de 19 pouces, éclairage full LED, climatisation automatique, caméra de recul…) et 34 490€ avec la finition Luxury haut de gamme.

A peine plus cher que le Dacia Bigster

A titre de comparaison, un Dacia Bigster en finition haut de gamme Journey demande 31 700€. Il parvient à éviter totalement le malus grâce à son moteur hybride de 155 chevaux, mais le SUV chinois revendique de meilleures performances et bénéficie d’un équipement encore plus riche. Le Roumain garde en revanche l’avantage au niveau du volume de coffre, avec 546 litres contre 441 pour l’EHS Hybrid+.