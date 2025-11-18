Le nouveau MG S6 devra lui aussi miser sur son prix

Dans la famille Mg, voilà le nouveau haut de gamme. Le nouveau S6, vu précédemment grâce à des images publiées par l’EuroNCAP qui a déjà pu évaluer son (excellente) sécurité active et passive, se positionne au-dessus du S5 compact et comme l’équivalent 100 % électrique de l’EHS hybride.

Affichant un design très proche de celui du S5, il mesure 4,70 mètres de long. Il est ainsi plus gros que les Peugeot E-3008 et autres Volkswagen ID.4 et surclasse même les grands modèles comme le Skoda Enyaq (4,64 mètres).

Quelques efforts de présentation à l’intérieur

A l’intérieur, il utilise une planche de bord différente de celle du S5. La qualité de finition semble meilleure, même s’il faudra évidemment vérifier cela lors de notre future prise en main du véhicule (qui aura probablement lieu dans les semaines à venir). Il possède un coffre de 493 litres, un chiffre pas impressionnant compte tenu de son gabarit (avec tout de même un petit « frunk » à l’avant de 102 litres en guise d’appoint).

Pas de très grosses batteries et une autonomie moyenne

Basé sur la même plateforme que le S5 (reposant lui-même sur une évolution de l’architecture utilisée par la MG4 et le Cyberster), le S6 possède comme ces derniers une batterie de 77 kWh (sans doute de type NMC comme sur les autres modèles de la gamme dotés de ces accumulateurs). Dans sa version deux roues motrices (arrière), il revendique 244 chevaux et 530 km d’autonomie WLTP (rien d’extraordinaire sachant qu’un Enyaq est à 580 km WLTP avec des batteries d’une capacité identique).

Dans sa variante bimoteur à transmission intégrale, sa puissance maximale grimpe à 361 chevaux et son autonomie WLTP chute à 485 km. MG ne précise pas la puissance de charge maximale en courant continu mais annonce un 10-80 % en 38 minutes avec ce véhicule doté d’une architecture à 400 volts. Un chiffre plutôt mauvais face à la concurrence.

Le prix devra être doux s’il veut réussir

Bref, avec ces caractéristiques techniques le nouveau MG S6 devra miser avant tout sur une addition très douce s’il veut convaincre la clientèle. Handicapé par une autonomie maximale et une capacite de charge encore moins bonnes, le Leapmotor C10 est actuellement affiché à 29 810€ après une grosse remise. Ce nouveau MG S6 ne pourra pas se permettre de coûter beaucoup plus cher que ça !