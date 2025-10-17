Bénéficiant d’une technologie beaucoup plus moderne que l’ancien ZS électrique, le récent MG S5 est un nouveau SUV électrique compact concurrençant le Renault Scénic E-Tech et le dernier Leapmotor B10.

Il doit être rejoint dans la gamme électrique de Mg par un autre SUV plus gros : le S6, plutôt positionné en face des Tesla Model Y et autres Kia EV6. Ce modèle sera commercialisé chez nous mais il n’a pas encore été dévoilé de façon officielle. Même pas en Chine, où le ministère de l’industrie montre souvent en exclusivité le design des nouveaux modèles avant qu’ils ne soient officiellement présentés par les marques.

Eh bien cette fois, c’est l’EuroNCAP qui court-circuite totalement la communication officielle de la marque et montre pour la première fois un nouveau modèle. Dans sa dernière promo des essais au crash-test, l’organisme européen a en effet testé le MG S6 dont il montre toutes les images, notamment lorsqu’il se fait écraser par des barrières dans le cadre de ces tests.

Un nouveau grand SUV électrique

L’occasion donc d’observer pour la première fois les lignes de ce nouveau grand SUV qui sera positionné au-dessus du S5 et probablement proche d’un Tesla Model Y au niveau de ses dimensions.

A noter d’ailleurs qu’il a été très bien noté par l’EuroNCAP à cette occasion, avec cinq étoiles et un très bon score général. Et c’est la première fois à ma connaissance qu’une nouvelle voiture est d’abord révélée par cet organisme !

Quel prix ?

Compte tenu du positionnement de ce nouveau S6, il lui faudra disposer d’une technologie bien plus haut de gamme que celle du S5 s’il veut faire bonne figure face aux XPeng G6 et autres modèles du segment. On pense notamment à un circuit à 800 volts par exemple, et à des batteries à la taille généreuse pour lui garantir une bonne autonomie maximale. Son prix devrait aussi dépasser les 40 000€, sauf si MG parvient à le rendre moins cher que ses concurrents comme le MG Seal U et le Tesla Model Y.

Sa présentation officielle devrait suivre dans les jours qui viennent.