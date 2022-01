Essai - MG ZS EV (2022) : bonification précoce

2. MG ZS EV (2022) - Sur route : plus d’autonomie pour plus de confort

EN BREF Version restylée SUV urbain électrique 320 ou 440 km autonomie À partir de 30 990 €

Racheté par SIAC Motors qui est l’un des plus grands constructeurs chinois – et le 7e mondial - en 2007, il aura fallu attendre 2020 pour voir MG revenir en France. Mais, le constructeur connu notamment pour ses petits roadsters a radicalement changé puisque sa gamme se compose désormais uniquement de SUV électrifiés (électriques et hybride rechargeable). Logiquement, les débuts ont été relativement lents. Avec 3 points de vente, il ne fallait pas s’attendre à des miracles et c’est un peu plus de 700 modèles qui ont trouvé preneurs. En 2021, MG a accéléré avec l’implantation de 120 revendeurs, la venue d’un troisième modèle, le Marvel R et les résultats ont décollé avec près de 5 000 exemplaires écoulés. C’est le EHS (hybride rechargeable) qui est le plus vendu, suivi ensuite du ZS EV.

Quand ce dernier est apparu en 2020, il ne s’est pas distingué par son design particulièrement inspiré. On pourrait même dire qu’il était relativement fade et surtout il était quasiment impossible de faire la différence avec le MG EHS (la version hybride rechargeable) ou la déclinaison essence non distribuée chez nous mais bel et bien commercialisée en Angleterre. Moins d’un an après son lancement en France, il bénéficie d’un restyling profond portant sur de nombreux éléments.

Les transformations les plus visibles concernent bien évidemment les lignes qui sont désormais spécifiques à cette version électrique. Impossible de le confondre désormais. Ainsi, toute la face a été refondue. Le ZS arbore désormais une calandre pleine qui intègre la trappe de recharge comme un Hyundai Kona électrique par exemple.

Les projecteurs affichent une nouvelle signature lumineuse tandis que le bouclier avant repensé profite d’une allure plus épurée. Les modifications apportent à l’ensemble un net gain en matière de séduction et sont réussies. Les changements arrière sont moins significatifs avec des feux à LED et un bouclier redessiné.

À l’intérieur, les aménagements sont nombreux. On constate tout d’abord une instrumentation numérique 7 pouces (contre 3,5 avant le restyling), et un écran multimédia 10 pouces (8 pouces) tandis que la console centrale a été totalement redessinée pour l’occasion. Parmi les autres nouveautés, citons l’introduction de poignées de maintien, de surpiqûres rouges et d’inserts effet carbone. Les aérateurs arrière avec prises USB-C, un 3e appuie-tête et des nouvelles commandes de toit ouvrant font aussi partie des nouveaux équipements. Toutes ces améliorations apportent un gain de modernité au ZS EV. La présentation reste classique et la qualité des matériaux est satisfaisante.

Statu quo pour les aspects pratiques. À l’arrière, l’habitabilité est très bonne, notamment l’espace aux jambes. Dommage que la modularité soit limitée puisque la banquette n’offre qu’une fonctionnalité banale, en se rabattant 60/40, alors que l’assise fixe empêche d’avoir un plancher plat. Le volume du coffre oscille 448 litres et 1 166 litres. Il faut noter enfin que ce ZS est désormais capable de tracter, ce qui n'était pas le cas auparavant. Certes de façon modeste puisque limité à 500 kg, soit l'équivalent d'une remorque de taille modeste.