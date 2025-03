En bref

Lorsque le Mercedes Glc est présenté à la presse internationale en juin 2015, l’objectif est simple, il doit battre la star du segment : l’Audi Q5.



Oubliez donc le GLK au design original et place à un GLC plus consensuel, mais pas moins réussi. Plus long de 12 cm (4,66 m), il reprend les lignes fluides et équilibrées de la berline Classe C, à la sauce SUV bien sûr, mais sans en faire de trop. À noter que cette croissance ne se fait pas au détriment du poids puisqu’il se permet de maigrir de 80 kg par rapport au GLK.



À l’intérieur, il reprend la planche de bord de cette même berline avec une large console centrale ainsi qu’un écran affichant le système multimédia. Il n’est pas rétractable et se pilote via un pad situé entre les sièges avant. Les places arrière se montrent spacieuses (empattement rallongé de 11,8 cm), le coffre cube 580 litres et la banquette se rabat en trois parties (40/20/40)



Côté mécanique, Mercedes décide d’équiper tous ses GLC de la transmission à quatre roues motrices 4MATIC (55 % du couple au train arrière en condition normale). Deux diesels, 220d de 170 ch et 250d de 204 ch sont au programme ainsi qu’un bloc essence 250 de 211 ch. Afin de mieux répondre aux contraintes environnementales, une version hybride rechargeable 350e est aussi de la partie avec une autonomie électrique homologuée à 34 km. La boîte automatique à neuf rapports est d’office sur tous les moteurs.



Sa gamme se compose de quatre finitions. La première, sobrement appelée GLC, comprend la suspension pilotée, la climatisation bizone, la connexion Bluetooth, l’écran multimédia de sept pouces, le démarrage sans clé, la détection de la somnolence, les feux à LED, les rétroviseurs électriques et chauffants, le régulateur de vitesse ou encore les jantes de 17 pouces.



Le deuxième niveau, Executive, ajoute les aides au parking, le hayon électrique, les sièges avant partiellement électriques, les jantes de 18 pouces…



Ensuite, la finition Sportline donne droit aux projecteurs à LED actifs et au Pack AMG (intérieur et extérieur). Enfin, le niveau Fascination est équipé de l’affichage tête haute, de la surveillance des angles morts, du toit ouvrant, du correcteur d’assiette, de l’écran multimédia de 8,4 pouces avec le wi-fi intégré… Comme à son habitude, Mercedes propose de nombreuses options pour agrémenter la vie à bord.



En mars 2016, le GLC s’énerve un peu avec la sortie du 43 AMG dont le V6 3.0 biturbo développe 367 ch et 520 Nm de couple. Trois mois plus tard, c’est au tour du GLC Coupé, à la ligne plus fuyante, de faire son apparition.

Après plus de trois ans de carrière, le GLC est le numéro un de son segment en France et en Europe. Mais, pour le rester, il passe par la case restylage. Les visiteurs du Salon de Genève 2019 ont pu découvrir un SUV rafraîchi, mais pas transfiguré. La calandre et les boucliers avant comme arrière sont redessinés, et les optiques adoptent une toute nouvelle forme et une signature lumineuse inédite. À l’intérieur, les modifications les plus importantes concernent le système MBUX, entièrement nouveau, dont l’écran peut atteindre 10,25 pouces et sa commande devient gestuelle. À noter que la gamme est plus restreinte avec les niveaux Avantgarde Line, AMG Line et Business Line réservée aux sociétés.



Les évolutions ne s’arrêtent pas là puisque les quatre cylindres à essence bénéficient d’une hybridation légère (48V) et les diesels de la dépollution SCR. L’offre essence se compose du GLC 200 (197 ch) et 300 (258 ch), complétée de trois diesels 200d (163 ch, sans transmission 4MATIC), 220d (194 ch), 300d (245 ch) et 400d (330 ch). La gamme s’étoffe également d’une offre hybride rechargeable diesel, le GLC 300de, et d’une version 43 AMG qui grimpe à 390 ch et du méchant 63 S AMG dont le V8 revendique 510 ch !



En novembre 2022, il laisse sa place à une nouvelle génération de GLC.