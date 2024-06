Le BMW X3 G01 de 2017 est-il le meilleur SUV premium en occasion ?

En bref

Le X3 est le SUV familial de Bmw, et son modèle le plus vendu au niveau mondial. Sa première génération, sortie en 2004, a surfé sur le succès du X5, le premier SUV premium du marché. Et la vague était bonne, le X3 s'est donc très bien vendu, malgré quelques soucis de fiabilité. La seconde génération a enfoncé le clou, en améliorant grandement la qualité de finition au passage.

Mais c'est ici la troisième génération qui nous intéresse, la G01, qui est en passe d'être remplacée. Commercialisée en 2017, elle a représenté une sorte d'aboutissement, de maturité pour ce modèle. Qualité de fabrication remarquable, équipements haut de gamme et high-tech, bonne habitabilité, comportement routier de haut vol et un grand choix de motorisations font partie de ses qualités. Il surclasse ici ses concurrents.

À l’opposé, on lui reprochera un système multimédia un peu daté (le Mercedes GLC est plus techno), des suspensions plutôt fermes et surtout, des tarifs élevés. En occasion, l'offre est large, tout comme l'éventail des tarifs, avec tout de même une légère prépondérance des diesels, et pas moins de 20 000 € tout de même pour avoir un exemplaire correct.

En matière de fiabilité, pas trop d'aléas à signaler. Le X3 n'est pas parfait, certes, mais les soucis se font rares et peu sont récurrents. Nous listons ici les quelques points de vigilance. Il fait ici mieux que le Mercedes GLC et l'Audi Q5, mais de peu, et peu moins bien que le Lexus NX.

Alors est-il le meilleur SUV premium ? Peut-être pas, mais c'est un excellent choix en seconde main, si l'on y met le prix.