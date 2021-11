Essai - BMW X3 (2022) : le millionnaire

En bref SUV compact A partir de 49 650 € 2 ou 4 roues motrices

Lancée en 2017, la troisième génération de X3 est l’un des derniers best-sellers en date de BMW. Dans sa catégorie, celle des SUV compacts, l’allemand truste, aux côtés du Mercedes GLC, les meilleures ventes sur les principaux marchés comme la Chine, les Etats-Unis et l’Europe. A ce jour 1,1 million de clients ont trouvé preneur en comptant son dérivé coupé, le X4.

La firme de Munich est donc restée prudente à l’arrivée de ce restylage de milieu de carrière. Les designers ont revisité quelques éléments de style afin d’harmoniser sa ressemblance avec le reste de la gamme X (SUV). Les boucliers avant et arrière ont été retravaillés de façon à renforcer la robustesse et la calandre est légèrement plus imposante. Les projecteurs plus fins adoptent de série de la technologie LED. Ils sont disponibles avec les technologies Matrix ou laser en option, d'une portée de 650 mètres. La partie arrière du X3 est celle qui contient le plus de changements visibles, avec de nouveaux feux à effet 3D en forme de tête d’épingle.

BMW élargit également le nombre de coloris, à condition de mettre (encore) la main à la poche via le programme « individual » qui autorise parmi un vaste choix cette peinture « Frozen Deep Grey » qui habille notre modèle d’essai livré en finition M Sport équipée du pack aérodynamique M et de jantes optionnelles de 20’’.

À l'intérieur, les changements sont mineurs. La console centrale adopte un nouveau bloc de climatisation, issu de la Série 4, et une partie basse redessinée. Le bouton de démarrage migre désormais près du levier de vitesses, qui lui aussi a fait l’objet d’une mise à jour. Enfin, l’écran multimédia (compatible Android et Carplay) peut désormais grimper jusqu’à 12,3 pouces dans sa définition la plus poussée.

Ce dernier n’est pas le meilleur à l’heure actuelle sur le marché mais il a le mérite d’être efficace et assez facile d’utilisation. Il a tout de même fait l’objet de quelques évolutions. Par exemple, l’assistant personnel est désormais capable de gérer la climatisation et l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Il est complété sur notre modèle d’essai par une instrumentation numérique (analogique sur les versions de base) et par un affichage tête haute. L’environnement du X3 n’est pas aussi technologique que celui d’un GLC ou d’un Q5 par exemple, mais cette sobriété profite à l’ergonomie et à la valeur résiduelle du véhicule qui se place parmi les meilleures du marché.

La qualité de finitions est encore une fois, irréprochable sur ce modèle facturé 66 550 € hors option et hors malus. Ce dernier oscillant entre 1 761 et 5715 € (selon les options choisies et jusqu’à la fin de l’année 2021).

Le X3 a gagné ses galons de familiales grâce à son espace à vivre agréable et pratique. Les passagers ont de la place à l’arrière et le volume de chargement se situe dans la moyenne haute du marché. Ce dernier offre 550 litres de base pour les versions thermiques et 450 litres pour la version hybride rechargeable. Bon point pour l’utilisation quotidienne, les dossiers arrière sont rabattables 40/20/40 et offrent une surface de chargement plane. Sans oublier l’ouverture automatique du hayon, de série sur cette finition M Sport.