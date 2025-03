Faut-il se méfier de la fiabilité du Citroën C3 Aircross ?

En bref

C’est en juillet 2017 que le C3 Aircross remplace le C3 Picasso, un monospace urbain. Pour Citroën, l’idée est de mettre sur le marché un petit SUV sans renier les avantages et la modularité propres aux monospaces. Sous ses lignes tout en rondeurs, qui tranchent avec la plupart de ses concurrents, le C3 Aircross a le sens de l’accueil.



Ainsi, il offre de la place pour tous les occupants et notamment ceux de l’arrière qui profitent d’une banquette coulissante. Un équipement optionnel qui permet dans le même temps de moduler le coffre, qui ne manque pas de volume. En plus d’un espace intérieur généreux, les passagers peuvent compter sur le confort de suspension, le meilleur du segment.



Sous le capot, le C3 Aircross reçoit cinq motorisations, le 1.2 PureTech en 82, 110 et 130 ch, ainsi que le diesel 1.6 BlueHDi de 100 et 120 ch. La gamme se compose de trois finitions : Live (six airbags, capteur de luminosité, Bluetooth, lecture des panneaux…), Feel (écran tactile de 7 pouces, antibrouillards, sabots de protections avant et arrière…) et Shine (GPS, climatisation automatique, jantes de 17 pouces, capteur de luminosité…).



En juillet 2018, la marque lance la série Rip Curl basée sur le niveau intermédiaire Feel en ajoutant des jantes de 17 pouces, un Pack Color spécifique, la navigation connectée, la fonction Mirror Screen ou encore le Pack City.



Après dix mois de commercialisation, il devient la meilleure vente de la marque et cumule 100 000 ventes.



En octobre 2020, le SUV urbain refait ses gammes. Le 1.6 BlueHDi associé à la boîte manuelle passe de 100 à 110 ch. Par ailleurs, la montée en gamme devient plus progressive avec la mise en place de Pack. La gamme s’articule autour des finitions Live, Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack.



Après plus de trois ans de commercialisation, le C3 Aircross a droit à un restylage, plus précisément en mars 2021. Son style devient plus anguleux et davantage dans l’esprit des SUV contemporains avec une partie avant totalement revue, tandis que l’arrière n’évolue pas. Le constat est proche à l’intérieur puisque les changements les plus importants concerne les sièges qui deviennent plus confortables et reçoivent de nouvelles selleries, et l’écran tactile passant à 9 pouces.



C’est en avril 2023 que son remplaçant pointe le bout de son nez, mais il n’est prévu à l’époque que pour l’Amérique du Sud, l’Inde et l’Indonésie. Il débarque finalement l’année d’après sur le continent européen.