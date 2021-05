Essai - Citroën C3 Aircross (2021) : un gain de personnalité

EN BREF Restyling SUV urbain À partir de 18 850 €

Apparu fin 2017, le Citroën C3 Aircross est une valeur sûre du segment des SUV urbains comme en attestent ses chiffres de vente plus que satisfaisants puisqu'il est le 3e modèle le plus écoulé en France sur le segment derrière les indéboulonnables Peugeot 2008 et Renault Captur.

Néanmoins, même si ses ventes sont nettement moins élevées que celles de ses deux rivaux (30 000 ex contre 55 000 ex et 66 000 ex), le C3 Aircross a réussi à faire son trou en raison notamment d’un style bénéficiant d’une vraie bonhomie et en particulier la face avant composée d’un éclairage sur deux niveaux et des chevrons courant sur toute la largeur.

Aujourd’hui, le C3 Aircross change d’apparence en devenant plus viril. Cette transformation s'opère tout d’abord par l'adoption de la nouvelle identité visuelle de la marque avec des barres chromées de calandre qui ne sont plus parallèles, mais qui s'écartent l'une de l'autre sur les côtés. Les projecteurs sont bien plus fins qu'auparavant. Finie la forme carrée, ils sont presque rectangulaires aujourd’hui. Les cerclages de couleur, et personnalisables, ont disparu, mais on découvre en bas du bouclier des pièces amovibles, dont on peut choisir la couleur via les "packs color" : blanc, bleu ou rouge orangé anodisé. Autres nouveautés : la calandre et le bouclier redessinés. Ils sont encadrés par de nouveaux antibrouillards à LED. L’ensemble est clairement moins jovial mais gagne en personnalité. Le profil et l’arrière sont similaires à la version non restylée.

À l’intérieur, les nouveautés sont encore plus rares. Pas de modification du dessin. On remarquera tout de même que l'écran multimédia passe à 9 pouces quand il est pourvu de la navigation contre 7 pour les versions classiques.

Citroën a profité de l'occasion pour repenser le bas de la console centrale. Ainsi, devant le levier de vitesses, figure désormais un rangement ou le réceptacle pour la charge de smartphone par induction. Les porte-gobelets migrent donc sur le côté droit du levier de frein à main est affiné.

Si le design est identique et toujours aussi agréable et décalé par rapport aux autres modèles du segment, l’ambiance à bord diffère avec 4 différents placages de planche de bord et autant de selleries dont certaines héritent d’une inédite surpiqûre en forme de chevrons. Un clin d'œil sympathique.

Finalement, la plus grosse amélioration porte sur l'adoption de nouveaux sièges issus du programme Advanced Comfort de Citroën. Ils profitent d’un nouveau style, et d’une mousse à haute densité mais moelleuse sur leur partie supérieure (+ 15 mm d'épaisseur), tandis qu'à cœur, elle est plus dure. De quoi renforcer un confort déjà douillet, un thème évoqué ultérieurement.

Statu-quo concernant les aspects pratiques qui restent dans la bonne moyenne. Ainsi, le C3 Aircross bénéficie toujours d’une banquette arrière coulissante sur 15 cm, qui permet de faire varier le volume de coffre de 410 à 520 litres, et 1 289 litres lorsque la banquette est rabattue. Un plancher permet d’ajuster la hauteur de coffre et d'obtenir une surface plane. L’habitabilité arrière est correcte pour le gabarit – longueur de 4,16 m.