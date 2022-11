Essai - Citroën C3 Aircross BlueHDi 120 (2022) : que vaut la version diesel ?

EN BREF SUV urbain Motorisation diesel À partir de 28 550 €

Lancé à la fin de l'année 2017, le Citroën C3 Aircross est devenu en quelques années un modèle incontournable du segment des SUV urbains, au coude à coude avec les très populaires Peugeot 2008 et Renault Captur. Très apprécié par ses clients, il dispose d'un style propre qui lui offre une apparence assez sympathique et rondouillarde, mais s'illustre surtout par son positionnement tarifaire plutôt compétitif.

L'an dernier, Citroën lui a offert un restylage de mi-carrière, que l'on remarque principalement sur sa face avant : celle-ci devient désormais plus agressive, avec des chevrons plus imposants qui se prolongent toujours vers des joncs horizontaux chromés donnant naissance aux optiques. Les projecteurs sont désormais plus fins et abandonnent leur forme arrondie, pour un look plus affirmé. En partie basse, la calandre est également plus agressive qu'auparavant.

Côté motorisations, nous nous intéressons aujourd'hui à l'offre diesel : elle est composée d'un quatre cylindres BlueHDi de 1,5 litres, qui se décline en deux versions. La première de 110 chevaux et 250 Nm de couple dispose d'une boîte manuelle à six rapports, tandis que la seconde de 120 chevaux et 300 Nm est dotée d'une boîte automatique EAT6 à six rapports : c'est cette dernière qui équipe notre modèle d'essai. Sur le papier, sa consommation est de 5,0 à 5,1 litres/100 km selon le cycle combiné WLTP, soit des émissions de 134 à 135 g de CO2/km, entraînant un malus écologique allant de 190 à 210 € en 2022, selon les versions et les équipements.

Un intérieur fun et bien pensé

À bord, le Citroën C3 Aircross n'évolue pas radicalement à l'occasion de son restylage de mi-carrière. La console centrale évolue discrètement, avec l'arrivée d'un vide-poches devant le levier de boîte, qui fait office de chargeur à induction pour smartphones sur les modèles équipés. Les porte-gobelets se retrouvent désormais sur le côté du frein à main, qui adopte toujours une forme insolite, façon aviation, mais devient moins large.

Côté technologies, on retrouve un combiné d'instrumentation analogique plutôt classique, qui s'enrichit d'un petit écran numérique en son centre, qui permet d'afficher les informations de l'ordinateur de bord. L'ensemble est complété par un afficheur tête haute, qui prend la forme d'une lame placée sur la planche de bord. Au centre, on retrouve un écran tactile, de 7 ou 9 pouces selon les versions, qui embarque un système d'infodivertissement connecté compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les réfractaires au tout-tactile pesteront encore une fois, puisque les commandes de climatisation y ont été dématérialisées : quelques fonctions utiles restent toutefois directement accessibles grâce à une série de boutons placée en dessous de l'écran.

Pour le reste, on retrouve un coffre de 410 litres, qui peut s'agrandir jusqu'à 520 litres en avançant la banquette coulissante, au détriment toutefois de l'espace aux jambes à l'arrière. Le volume peut ensuite atteindre les 1.289 litres, une fois la banquette rabattue. Mention spéciale pour le siège avant passager, qui peut se rabattre pour se transformer en tablette : un point positif pour pouvoir transporter des objets volumineux, allant jusqu'à 2,40 mètres de long. Les sièges "Advanced Comfort" sont particulièrement accueillants, avec une mousse épaisse et dense, ainsi qu'une assise large. À l'arrière, des stores intégrés aux portières permettront notamment de protéger les enfants des rayons du soleil.

Confort et sobriété sur la route

Au volant, l'expérience de conduite ne change pas à l'occasion du restylage de mi-carrière du Citroën C3 Aircross. Notre version d'essai est dotée du 1,5 litre BlueHDi de 120 chevaux, couplé à une boîte automatique EAT6 à six rapports. Dès la mise en route et lors des phases d'accélération, le quatre cylindres diesel se révèle assez bruyant, mais il saura se faire plus discret à allure stabilisée.

Même si le modèle n'est pas un foudre de guerre, avec un 0 à 100 km/h effectué en 10,1 secondes, les 120 chevaux sont amplement suffisants pour tous les déplacements du quotidien, grâce à son poids maîtrisé de 1,2 tonne. Les reprises et dépassements ne seront qu'une formalité, grâce au couple de 300 Nm disponible dès les plus bas régimes et qui permet des relances sans effort.

La boîte automatique EAT6 dispose de six rapports, qui passent tout en douceur sans engendrer d'à-coups désagréables. Toutefois, en mode normal, la boîte manque de réactivité et s'avère plutôt paresseuse : il vous faudra passer en mode sport, grâce à un petit bouton "S" placé devant le levier, un peu loin du conducteur, pour en libérer tout le potentiel. Fidèle à la réputation de la marque en la matière, le Citroën C3 Aircross brille par son confort de suspension, très appréciable sur les longs trajets. Et même s’il n'égale pas le dynamisme d'une Peugeot 2008 par exemple, le comportement routier reste sain, avec une bonne tenue de route et une prise de roulis suffisamment contenue. Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 5,6 litres/100 km lors de notre parcours d'essai.