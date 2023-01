Essai - Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 130 ch EAT6 (2023) : que vaut la version la plus chère ?

EN BREF SUV urbain Version restylée Moteur essence la plus puissante À partir de 26 800 €

Sur le marché des SUV urbains, le Citroën C3 Aircross a toujours occupé une place de choix. Sans parvenir à détrôner les deux best-sellers de la catégorie que sont les Renault Captur et Peugeot 2008, il a réussi se faire une place sur le segment. Ainsi, il a longtemps figuré à la troisième place du podium. Toutefois, l’an passé les choses ont changé puisqu’il s’est fait dépasser par le Toyota Yaris Cross, qui réalise un début de carrière tonitruant. Même constat au sein de Citroën, où il n’est plus le modèle le plus vendu de la marque, devancé par le SUV compact, le C5 Aircross. 2021 a donc été difficile pour le C3 Aircross.

Pourtant, c’est durant cette même année, qu’il a bénéficié d’un restyling. Avec lui, le C3 Aircross a fait évolué son identité. Ainsi, il a abandonné son style en rondeur pour adopter des lignes plus tendues.

Les projecteurs implantés sur la partie basse ne sont plus arrondis, mais désormais nettement plus fins, tandis que le bouclier avant a été complètement repensé avec une calandre très élargie. Dernier détail : les antibrouillards se situent dorénavant tout en bas du bouclier. L’ensemble est clairement moins jovial, mais gagne en personnalité. Le profil et l’arrière sont similaires à la version non restylée.

À l’intérieur, les nouveautés sont encore plus rares. On retrouve une planche de bord horizontale avec une instrumentation analogique – pas encore de numérique - Pas de modification du dessin de celle-ci qui est toujours agréable et original par rapport à la concurrence. On remarquera tout de même que l'écran multimédia passe à 9 pouces quand il est pourvu de la navigation contre 7 pouces pour les versions classiques. Le bas de la console centrale a été repensé avec l’introduction d’un rangement ou d’un réceptacle pour la charge d'un smartphone par induction.

Au-delà des quelques transformations liées au récent restyling, les aspects pratiques demeurent l’un des principaux atouts du C3 Aircross avec un volume de chargement généreux compris entre 410 à 520 litres et 1 289 litres, une fois les sièges arrière rabattus. Bon point également avec la possibilité d’avoir une banquette arrière coulissante et un plancher quasi plat en configuration deux places. L’habitabilité arrière est très intéressante vu le gabarit de 4,16 m.

Motorisation essence la plus puissante présente sur le C3 Aircross, le Puretech 130 ch est un moteur bien connu puisqu’il équipe de très nombreux modèles du groupe Stellantis. Ce trois cylindres dispose d’un couple de 260 Nm. Lors de son début de carrière, il n’était pas possible de l’accoupler à la boîte automatique, cette lacune est désormais comblée et même mieux puisque cette transmission est la seule disponible avec le Puretech. Toujours aussi punchy, il joue parfaitement son rôle en se montrant à son aise dans la plupart des situations. Malheureusement, nous le préférions quand il était associé à la boîte manuelle, car l’EAT6 souffre de quelques à-coups notamment sur les premiers rapports et manque de réactivité. Bilan mitigé pour la consommation puisque nous avons enregistré une moyenne de 7,2 l/100 km. Il faudra aussi s’acquitter d’un malus de 983 €.

Sur route, le C3 Aircross se révèle toujours plaisant à mener avec comme principale qualité un très bon confort distillé par des sièges moelleux et accueillants. Cela passe aussi par un excellent amortissement. Bien évidemment, ces caractéristiques ont aussi des répercussions sur les qualités dynamiques, car le C3 Aircross n’est clairement pas le meilleur de sa catégorie car des mouvements de caisse apparaissent lorsqu’on hausse le rythme. Toutefois, l’ensemble est cohérent.