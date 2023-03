Fiabilité du 1.5 BlueHDi : si mauvaise qu'on le dit ?

Il est apparu pour la première fois sous le capot de la Peugeot 308 de deuxième génération, en 2017. Ce moteur appelé en interne DV5 avait pour mission de remplacer le 1.6 BlueHDi (DV6) au sein du groupe PSA, qui est devenu ensuite Stellantis, en 2021.

Il s’est depuis installé dans une multitude de modèles de marques différentes (Citroën, DS, Opel, Peugeot et Toyota) et a été produit à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Même si l’engouement pour le diesel est nettement moins fort depuis ces derniers temps, ce 1.5 BlueHDi est toujours fabriqué et sa représentativité sur le marché de l’occasion reste importante.

Moteur presque incontournable pour les amateurs de diesel, il ne semble pourtant pas un modèle du genre en termes de fiabilité. En effet, il peut être sujet à des pannes lourdes, allant jusqu’à sa casse.

Les modèles équipés de ce moteur : Citroën :

C3 III, C3 Aircross, C4 III, C4 Cactus, Berlingo III, C5 Aicross, C4 SpaceTourer, SpaceTourer et Jumpy

DS :

DS 3 Crossback/DS 3, DS 4 II, et DS 7 Crossback/DS 7

Opel :

Corsa VI, Mokka II, Crossland X/Crossland, Astra VI, Grandland X/Grandland, Combo Life, Combo Cargo, Vivaro et Zafira Life

Peugeot :

208 II, 2008 II, 308 II et III, 508 II, 3008 II, 5008 II, Rifter, Partner III, Traveller et Expert III

Toyota :

Proace City, Proace City Verso, Proace et Proace Verso



Du simple message...

Plusieurs propriétaires se sont plaints de problème de grippage au niveau du système d’injection. Ce dernier génère de la limaille de fer, un élément que les moteurs n'apprécient pas du tout. Les utilisateurs décrivent comme symptômes un moteur qui broute et fonctionne par saccade, notamment à froid. Ce qui peut provoquer ce phénomène est une pression insuffisante dans la rampe d'injection. Si cela arrive, la facture risque d’être lourde puisque plusieurs éléments du système d’injection devront être remplacés (injecteurs, pompe, filtre à carburant…).

Moins grave, mais assez fréquent et déjà apparu sur le 1.6 BlueHDi, le message « défaut pollution » peut s’afficher au tableau de bord. Il s’agit d’une défaillance de l’AdBlue puisqu’il est impossible de remplir le réservoir. À terme, l’auto risque de refuser de démarrer, conséquence très ennuyeuse.

Ce réservoir d’AdBlue a tendance à se déformer lorsque l’urée se fige et se cristallise. Le liquide ne peut donc plus parvenir jusqu’à l’injecteur. L’ajout d’un additif anti-cristallisant peut limiter l’apparition du phénomène. À noter que le service après-vente peut prendre en charge une partie des travaux.

A la casse moteur

Enfin, ce bloc se distingue par un souci mécanique lourd, qui peut provoquer la casse du moteur. Un problème régulièrement évoqué sur la toile, laissant suggérer que cette avarie n’est pas rare. Le souci se situe au niveau de la chaîne qui relie les deux arbres à cames (au niveau de la culasse donc). Cette dernière se détend, prend du jeu, et peut au final se rompre. Si cela arrive, les dégâts sont très variables, mais peuvent nécessiter le remplacement du moteur.

D’après les retours, ce « pépin » survient entre 80 000 et 120 000 km, mais il est possible qu’il se déclare à des kilométrages bien moins élevés, en dessous de 20 000 km. Avant qu'elle ne se brise, la chaîne peut émettre des bruits de claquement, alors tendez l'oreille. Si c'est le cas, il faut couper immédiatement le moteur de sa voiture et la faire remorquer jusqu'à un garage du réseau.

Ce qu'en dit Stellantis

Du côté de Stellantis, l'avarie semble connue, mais pas assumée pour autant. Contacté par nos soins concernant ce point particulier, voici leur réponse :

« La qualité et la satisfaction du client ont toujours été les priorités de PEUGEOT. Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience à nos clients grâce à la robustesse et à la fiabilité de nos produits.

Pour tenir cette promesse de fiabilité, les moteurs sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Ces contrôles de qualité ont révélé que sur certains véhicules équipés du moteur diesel 1,5 l (DV5R), des dysfonctionnements ou des avertissements, tels que des bruits mécaniques, peuvent se produire, indiquant une défaillance potentielle du système de chaîne de distribution, ce qui peut augmenter le risque de casse du moteur.

PEUGEOT s'engage à offrir une analyse individuelle à nos clients qui sont confrontés à l'une des situations spécifiques mentionnées ci-dessus.

Nos réparateurs agréés sont entièrement formés pour offrir les meilleures méthodes de diagnostic et solutions dans cette situation spécifique. »

Un défaut reconnu à mots couverts, pourtant le groupe a rectifié le tir, a priori. Selon nos informations, pour éviter qu'une telle avarie se déclare à nouveau, la chaîne d'origine de 7 mm a été remplacée par une nouvelle référence de 8 mm. Sur les nouveaux moteurs en sortie de chaîne ou modifié en atelier, le carter d'arbres à cames présente un double bosselage.

Si vous êtes victime de cette avarie, et toujours selon nos informations, le groupe Stellantis a mis en place une prise en charge totale pour les véhicules de moins de 5 ans ou de moins de 150 000 km. Si l'un des deux termes est dépassé, vous pourrez négocier auprès de votre concessionnaire, mais il ne faut pas hésiter à se montrer déterminé voire insistant.

En revanche, si l'entretien présente un retard, même faible, ou qu'il a été effectué hors réseau, cela peut vous coûter cher. Le constructeur s'appuiera sur ce "manquement" pour se dédouaner de toute responsabilité.

Ce conseil s'applique pour n'importe quelle voiture, toutes marques confondues. Tant que la garantie constructeur court, il faut scrupuleusement suivre la périodicité d'entretien et s'orienter uniquement dans le réseau.

Le bilan

Si les témoignages sont nombreux, il est difficile de mettre tous les 1.5 BlueHDi dans le même panier. La majorité des propriétaires n'ont pas connu de souci de distribution. Ce moteur est très répandu et présent sous le capot de plus d'une vingtaine de modèles du groupe. Parfois, il représente la seule offre diesel comme sur le Citroën C5 Aircross ou l'Opel Grandland, selon les années.

Cependant, si vous possédez un modèle équipé de ce moteur, soyez attentif au moindre bruit mécanique suspect. Il est alors préférable de s'arrêter immédiatement plutôt que de prendre le moindre risque.

Par ailleurs, si vous souhaitez acquérir un modèle équipé de ce moteur, quelques précautions sont à prendre. Tout d'abord, choisissez uniquement un modèle qui a été strictement suivi dans le réseau du constructeur, en temps et en heure. Ensuite, vous pouvez vérifier la présence ou non du double bossage sur le carter. Voici des conseils qui peuvent vous évitez le pire, notamment une facture très douloureuse que vous ne serez pas près d'oublier.