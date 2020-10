Citroën C3 Aircross : une nouvelle gamme

Citroën change la gamme du C3 Aircross, sans attendre son restylage (qui doit avoir lieu courant 2021). En ce qui concerne l'offre de motorisations, on note que le BlueHDi avec boîte manuelle 6 rapports passe de 100 à 110 ch (avec au passage une augmentation de la puissance administrative de 5 à 6 CV). La version à boîte automatique reste à 120 ch. Pour l'essence, rien de neuf, avec 110 ch boîte manuelle et 130 ch boîte automatique.

La grande transformation vient de la construction de la gamme de finitions. Pour avoir une montée plus progressive, Citroën ajoute des niveaux Pack aux finitions Feel et Shine. Une structure déjà utilisée par les C3 et C5 Aircross. Le prix de base avec la finition Live baisse de 100 €, soit 18 500 €, mais le modèle perd les barres de toit noir brillant. La Feel est aussi en baisse, mais en perdant les antibrouillards et les sabots de protection gris anthracite.

Les finitions et principaux équipements de série

Live : six airbags, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, allumage automatique des feux, banquette 1/3-2/3, radio Bluetooth, régulateur de vitesse, vitres avant électriques, ordinateur de bord, rétros électriques et dégivrants, volant réglable en hauteur et profondeur…

: six airbags, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, allumage automatique des feux, banquette 1/3-2/3, radio Bluetooth, régulateur de vitesse, vitres avant électriques, ordinateur de bord, rétros électriques et dégivrants, volant réglable en hauteur et profondeur… Feel : Live + radio sur écran tactile 7 pouces, climatisation manuelle, feux diurnes LED…

: Live + radio sur écran tactile 7 pouces, climatisation manuelle, feux diurnes LED… Feel Pack : Feel + aide au stationnement arrière, vitres arrière électriques, antibrouillards, sabots de protection gris anthracite, Mirror Screen…

: Feel + aide au stationnement arrière, vitres arrière électriques, antibrouillards, sabots de protection gris anthracite, Mirror Screen… Shine : Feel Pack + freinage d'urgence automatique, alerte risque collision, accoudoir central pour le conducteur, navigation, jantes 16 pouces, climatisation automatique, capteur de pluie…

: Feel Pack + freinage d'urgence automatique, alerte risque collision, accoudoir central pour le conducteur, navigation, jantes 16 pouces, climatisation automatique, capteur de pluie… Shine Pack : Shine + accès/démarrage mains libres, banquette coulissante, aide au stationnement avant, caméra de recul, toit noir, jantes 17 pouces…

Les séries spéciales

Les deux séries spéciales qui étaient proposées restent au menu. La Rip Curl a une base Shine avec en plus des décos spécifiques (pack color jaune, jantes 16 pouces noires), la banquette coulissante et des surtapis. La C-Series a une base Feel Pack avec en plus les jantes 16 pouces, la navigation, la clim auto, le capteur de pluie, le toit noir ou encore l'accoudoir central.

Les prix

Essence

- PureTech 110 ch BVM6 > Live : 18 500 €, Feel : 19 850 €, Feel Pack : 21 000 €, Shine : 22 750 €, Shine Pack : 23 950 €. C-Series : 22 850 €, Rip Curl : 23 450 €.

- PureTech 130 ch EAT8 > Feel Pack : 23 400 €, Shine : 25 150 €, Shine Pack : 26 350 €. C-Series : 25 250 €, Rip Curl : 25 850 €.

Diesel

- BlueHDi 110 ch BVM6 > Live : 19 950 €, Feel : 21 300 €, Feel Pack : 22 450 €, Shine : 24 200 €, Shine Pack : 25 400 €. C-Series : 24 300 €, Rip Curl : 24 900 €.

- BlueHDI 120 ch EAT8 > Feel Pack : 24 850 €, Shine : 26 600 €, Shine Pack : 27 800 €. C-Series : 26 700 €, Rip Curl : 27 300 €.