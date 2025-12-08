Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Jaguar X-type

Vous ne verrez jamais de votre vie une Jaguar plus étrange que celle-ci

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

1  

La liste des pièces installées sur cette Jaguar X-Type n’a rien d’ordinaire. Un résultat étrange qui pose beaucoup de questions concernant les intentions de son propriétaire.

Vous ne verrez jamais de votre vie une Jaguar plus étrange que celle-ci

Jantes de grand diamètre, aileron arrière, échappement libéré, ailes élargies : les modifications traditionnellement apportées à une voiture coursifiée ou tunée sont bien connues. Mais cette Jaguar X-Type immortalisé par un internaute sur le réseau social Reddit joue dans une autre catégorie avec des évolutions plutôt étranges.

Les clichés dévoilent des pièces de carrosserie en plastique issues d’un SSV ou d’un quad. Pour ne rien arranger, le capot est couvert de projecteurs piqués à un autre véhicule. Cerise sur le gâteau, l’ensemble est relié à l’arrière avec des tubes en PVC tandis que des caches en plastique couvrent les rétroviseurs.

Vous ne verrez jamais de votre vie une Jaguar plus étrange que celle-ci

La X-Type, une berline ambitieuse

Pour mémoire, Jaguar dévoile en 2001 la grande berline X-Type avec un look un peu moins néorétro que sa grande soeur S-Type. Ses cibles : Mercedes Classe C, BMW Série 3 et Audi A4. Hélas avec son image trop associée à Ford et sa plateforme de Mondeo, ses ventes patinent jusqu’à son remplacement par la XE. Un échec qui coûte au final à Tata Motors l’équivalent de 1,7 milliard d’euros.

Vous ne verrez jamais de votre vie une Jaguar plus étrange que celle-ci
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Jaguar X-type

Jaguar X-type

SPONSORISE

Actualité Jaguar

Voir toute l'actu Jaguar

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité