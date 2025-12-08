Vous ne verrez jamais de votre vie une Jaguar plus étrange que celle-ci
La liste des pièces installées sur cette Jaguar X-Type n’a rien d’ordinaire. Un résultat étrange qui pose beaucoup de questions concernant les intentions de son propriétaire.
Jantes de grand diamètre, aileron arrière, échappement libéré, ailes élargies : les modifications traditionnellement apportées à une voiture coursifiée ou tunée sont bien connues. Mais cette Jaguar X-Type immortalisé par un internaute sur le réseau social Reddit joue dans une autre catégorie avec des évolutions plutôt étranges.
Les clichés dévoilent des pièces de carrosserie en plastique issues d’un SSV ou d’un quad. Pour ne rien arranger, le capot est couvert de projecteurs piqués à un autre véhicule. Cerise sur le gâteau, l’ensemble est relié à l’arrière avec des tubes en PVC tandis que des caches en plastique couvrent les rétroviseurs.
La X-Type, une berline ambitieuse
Pour mémoire, Jaguar dévoile en 2001 la grande berline X-Type avec un look un peu moins néorétro que sa grande soeur S-Type. Ses cibles : Mercedes Classe C, BMW Série 3 et Audi A4. Hélas avec son image trop associée à Ford et sa plateforme de Mondeo, ses ventes patinent jusqu’à son remplacement par la XE. Un échec qui coûte au final à Tata Motors l’équivalent de 1,7 milliard d’euros.
