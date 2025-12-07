Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Lucid Air

Éclabousser le coffre de sa Lucid Air l’immobilise et lui coûte une fortune

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

La tricorps haut de gamme Lucid Aid d’un propriétaire malchanceux demande plus de 12 000 euros de réparations pour reprendre la route. La cause : une bonbonne à eau transportée à l’arrière a éclaboussé le coffre au passage d’un nid-de-poule.

Il est couramment admis que les voitures électriques demandent un entretien plus abordable que les véhicules thermiques. Cela dit, il arrive parfois que la note explose suite à un incident vraisemblablement anodin. La preuve avec ce propriétaire américain forcé de payer une lourde facture à cause de quelques éclaboussures dans sa grande berline Lucid Air.

Tout commence par un trajet en direction d’un magasin pour échanger une bonbonne à eau vide contre une pleine. Une fois les courses terminées, l’homme charge la bouteille dans le coffre de sa voiture. Sur la route, le choc d’un nid-de-poule fait bouger le contenant au point de faire sortir de l’eau du bouchon. Le tableau de bord devient un sapin de Noël. La Lucid Air se bloque.

Presque 13 000 euros de réparations

Au moment de la panne, le propriétaire est loin d’imaginer devoir débourser une somme très importante pour se tirer d’affaire. Le premier échange téléphonique avec le service après-vente de Lucid fait froid dans le dos. L’opérateur lui demande en effet d’appeler son assurance et sous-entend que la voiture est peut-être épave. Le lendemain, le chauffeur de la dépanneuse parvient à passer la berline sur la position neutre pour la déplacer jusqu’à une concession. Le technicien des lieux anticipe une réparation sous les 1000 dollars (859 euros au cours actuel) avant d’étudier plus loin le problème pour finalement découvrir que la note sera de 15 000 dollars (l'équivalent de 12 885 euros). Bref, le remplissage de cette bonbonne aura coûté très cher au propriétaire de cette Lucid Air.

