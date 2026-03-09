Faire du thé avec un SUV Maybach, c’est un peu cher mais ça fonctionne

Avec son tarif placé à 217 351 euros hors malus, le SUV Mercedes-Maybach GLS 600 embarque des technologies de pointe et un habitacle particulièrement luxueux. Dans la liste des équipements et fonctionnalités se glisse la fonction E-ACTIVE BODY CONTROL régulièrement détournée pour son rendu amusant lors de son activation.

Si les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent le modèle haut sur pattes bouger à la façon d’un danseur, un revendeur de véhicules de prestige trouve le moyen de se démarquer en montrant son Mercedes-Maybach GLS 600 retirer un sachet de thé dans une petite tasse. Un usage jusque-là jamais vu aux côtés du SUV haut de gamme. Dans le genre, la séquence rappelle l’automobiliste employant ses essuie-glaces pour saucer ses nuggets.

L’E-ACTIVE BODY CONTROL, un système high-tech

Bien entendu, l’E-ACTIVE BODY CONTROL n’a initialement rien à voir avec du divertissement sur l’Internet. Dans la vie de tous les jours, il s’agit d’un système très avancé de suspensions hydrauliques capable d’offrir un confort de haut niveau mais aussi de sortir le GLS 600 des mauvaises passes dans la boue et le sable.