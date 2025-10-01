Les nouvelles Mercedes Classe S et Maybach surprises en plein essai

Lancées en 2020, la plus luxueuse des Mercedes et sa variante encore plus exclusive Maybach vont avoir droit à un restylage. Cette nouvelle n’est pas inédite, mais les images prises par Alan Froli lors d’un reportage en Italie confirment une fois de plus le développement et la mise au point de ces deux autos sur route ouverte.

Sans surprise, les principales modifications se portent sur l’avant et l’arrière de ces grandes berlines. On note assez rapidement que les étoiles en guise de signature lumineuse prennent place dans les optiques avant. C’est sans doute le cas aussi à l’arrière. Les Classe S et Maybach seront ainsi à la page comme les dernières nouveautés de la marque. À noter également que la calandre devrait s’imposer davantage en majorant ses cotes.

Mercedes garde encore secret les modifications apportées. Mais on suppose que l’habitacle évoluera par petites touches et que le système d’infodivertissement sera plus performant, notamment avec une part plus importante de l’intelligence artificielle. En revanche, elle ne devrait pas reprendre la grande dalle numérique de 99 cm de large vue sur le dernier GLC.

Le V12 6.0 toujours au programme

Sous le capot, les motorisations ne changeront guère. Toutefois, la marque à l’étoile va très certainement baisser les rejets de CO2 et pourrait au passage revoir l’autonomie électrique de la version hybride rechargeable. La Classe S 450 e Hybrid EQ peut parcourir actuellement 115 km sans brûler une goutte de carburant.

Reste que la version Mercedes-Maybach S 680 profitera encore de son V12 6.0 de 612 ch.