L’année 2022 est un bon cru pour Mercedes

Malgré un marché automobile qui fait sérieusement grise mine, notamment en Europe qui n’a pas connu une telle situation depuis 30 ans, Mercedes passe à travers l’orage. En effet, la firme a communiqué ses chiffres et indique avoir livré 2 043 900 véhicules (VP) à ses clients, soit une baisse de 1 % par rapport à 2021. Comme pour bon nombre de constructeurs, le dernier trimestre a été encourageant puisque Mercedes a livré 540 800 voitures, soit une hausse de 17 %.

La marque se félicite également de la montée en puissance de ses modèles électriques et hybrides en enregistrant un gain de 19 % sur l’année, avec 319 200 unités. Cela représente 15 % du mix. Mercedes compte sur le déploiement de son propre réseau de recharge rapide pour continuer à progresser. En effet, 10 000 points seront installés en Europe, en Chine et notamment en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie.

Le luxe en pleine forme

Mercedes a annoncé qu’à l’avenir, les modèles les plus chers seront privilégiés dans la gamme. Les chiffres leur donnent raison, puisque les ventes d’AMG ont augmenté de 28 %, ceux de Mercedes-Maybach de 25 % et le Classe G progresse de 15 %. Les moteurs de cette croissance ont été, entre autres, le Japon, la Corée du Sud, le Moyen-Orient et surtout la Chine.

Si, au niveau mondial, Mercedes n’a pas à se plaindre, les scores sont un peu moins réjouissants en France. Cependant, avec une baisse de 5,5 % par rapport à l’année dernière, la marque se porte bien face au marché qui a régressé de près de 8 %. Au total, 47 977 unités ont trouvé preneur, assurant une part de marché de 3,14 %.