Marché du neuf : l'Europe au plus bas depuis 30 ans

Le marché du neuf en Europe a progressé en fin d'année, c’est un fait, mais le bilan 2022 n’est guère réjouissant. Les chiffres communiqués par l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) font état d’une baisse de 4,6 %, principalement en raison de l’impact des pénuries de composants au premier semestre. Ainsi, les volumes cumulés s’établissent à 9,3 millions d’exemplaires, soit le plus bas « score » depuis 1993, année où 9,2 millions d’unités avaient été enregistrées. Pour sa part, le marché de l'occasion a connu la pire année depuis 2000 en France.

Parmi les plus grands marchés en Europe, l’Allemagne affiche un résultat positif (+ 1,1 %), tandis que l’Italie baisse de 9,7 %, la France de 7,8 % et l’Espagne de 5,4 %. D’autres pays font encore plus grise mine à l’image du Danemark (- 20 %), de la Lituanie (- 18,8 %) ou de la Finlande (- 17 %)

À l’opposé, le secteur a souri dans d’autres régions d’Europe comme en Bulgarie (+ 16,9 %) ou à Chypre (+ 9,4 %). Néanmoins, ces deux pays contribuent peu au résultat final puisque respectivement 28 684 et 11 627 voitures ont été vendues.

Une fin d’année encourageante

Depuis le mois d’août, l’ACEA note un regain du marché qui se solde par un très bon mois de décembre. En effet, pendant ce mois, les immatriculations neuves ont augmenté de 12,8 %, marquant ainsi le cinquième mois consécutif de croissance. L’Allemagne et l’Italie sont les deux pays affichant la plus forte croissance : + 38,1 % et + 21 % !

Après une année 2020 très fortement ralentie par les restrictions sanitaires, une année 2021 touchée par les pénuries de certains composants comme les semi-conducteurs, et 2022 marquée notamment par des problèmes logistiques et l’inflation généralisée, 2023 sera-t-elle celle d’un rebond ?

Le top 10 des pays en Europe en 2022

1/ Allemagne : 2 651 357 unités (+ 1,1 %)

2/ France : 1 529 035 unités (- 7,8 %)

3/ Italie : 1 316 702 unités (- 9,7 %)

4/ Espagne : 813 396 unités (- 5,4 %)

5/ Pologne : 419 749 unités (- 6 %)

6/ Belgique : 366 303 unités (- 4,4 %)

7/ Pays-Bas : 312 129 unités (- 3,2 %)

8/ Suisse : 288 087 unités (- 4,3 %)

9/ Autriche : 215 050 unités (- 10,3 %)

10/ République tchèque : 192 087 unités (- 7,1 %)

Le top 10 des marques en Europe en 2022

1/ Volkswagen : 1 101 674 unités (- 7,2 %)

2/ Toyota : 624 495 unités (+ 7,6 %)

3/ BMW : 601 491 unités (-5,8 %)

4/ Peugeot : 587 648 unités (- 14,2 %)

5/ Mercedes : 587 540 unités (- 1,8 %)

6/ Audi : 579 089 unités (+ 2,4 %)

7/ Renault : 540 982 unités (- 14,2 %)

8/ Ford : 475 528 unités (- 0,6 %)

9/ Kia : 460 147 unités (+ 7,6 %)

10/ Hyundai : 438 433 unités (+ 1,1 %)